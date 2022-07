Yahaira Plasencia decidió romper su silencio para responderle a ‘Pancho’ Rodríguez, luego que dejara entrever que ella y un excongresista fueron los responsables que las autoridades peruanas le prohíban el ingreso al país por cinco años.

A través de un comunicado, la salsera no solo descartó un vínculo sentimental con el excongresista Paul García, sino que además dijo que no es la culpable que el chileno esté impedido de regresar al Perú.

“En los últimos días he visto que se ha tomado mi nombre en distintos medios de comunicación, en los cuales se me ha señalado como responsable de un problema legal que mantiene el señor Francisco Rodríguez, ante ello quiero aclarar que mi persona no tiene ni ha tenido ningún tipo de injerencia en dicho procedimiento administrativo. De igual manera debo precisar de manera clara y concisa que no tengo ni he tenido algún tipo de vínculo con el señor Paul García Oviedo”, se lee en el documento difundido en las redes sociales de la artista.

En ese sentido, la intérprete de “Y le dije no” confirmó que tomará acciones legales contra todas las personas que la sindican como la responsable de la situación migratoria del exchico reality.

“Debo señalar que vengo ejerciendo mi derecho en las vías legales que me corresponden en contra de las personas que han utilizado mi nombre con el ánimo de mancillar mi honor, y qué haré lo mismo contra todo aquel que deja entrever que me encuentro involucrada en el problema legal del Señor Francisco Rodríguez”, concluye el comunicado.

