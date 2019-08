Yahaira Plasencia sobre si retomó su relación con Jefferson Farfán: "No lo diría"

Yahaira Plasencia brindó esta tarde una conferencia de prensa para presentar su nuevo videoclip "Y le dije no" y los medios de espectáculos aprovecharon la ocasión para preguntarle por su supuesta reconciliación con Jefferson Farfán.

"Que especulen lo que deseen especular, hablen lo que quieran hablar. Yo estoy feliz con mi carrera, enfocada en mi carrera", respondió la salsera ante las interrogantes sobre las imágenes de la fiesta que organizó para su orquesta en el departamento de la 'Foquita' Farfán.

Asimismo, Yahaira Plasencia manifestó que no está enterada de lo que hablan de ella. "No veo TV, no estoy informada de nada, estoy tan enfocada en mi carrera y mi trabajo", sostuvo la popular 'Reina del totó' sobre las revelaciones de 'Coto' Hernández.

Ante la insistencia de los periodistas por conocer su estado sentimental, la cantante peruana señaló que no está enamorada, pero aseguró que si hubiese retomado su relación con Jefferson Farfán, "no lo diría" porque ya no quiere exponer su vida privada como lo hizo en el pasado.