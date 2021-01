Yahaira Plasencia fue consultada sobre las predicciones de sus seguidores de la posibilidad de que pueda regresar a tener una relación sentimental con el jugador de fútbol Jefferson Farfán.

“Le deseo lo mejor a todo el mundo. No creo en eso (en las predicciones) y estoy soltera. Me siento bien soltera y déjenme así porque es la mejor decisión que he podido tomar ”, dijo en diálogo con América Espectáculos.

Como se recuerda, Farfán solo atinó a reírse cuando se le preguntó si existía la probabilidad de que vuelva a tener un romance con la cantante salsera.

Por otro lado, Plasencia también comentó sobre Daniela Darcourt, de quien dijo que no tenía ninguna amistad, pero que tampoco era su enemiga, como muchos de sus seguidores lo consideran.

“No tengo ningún tema con nadie, creo que la rivalidad que nos han inventado a mí y a Daniela lo ha hecho la prensa, la gente, porque en realidad hace poco en Radiomar recibimos un premio ambas y normal. No tengo una amistad con Daniela, soy muy selectiva, no tengo amistades en este ambiente . Mi familia y ya, tengo conocidos como Amy, Maria Grazia, con Alvarito también. No es que tenga amistad con muchos colegas”, afirmó.

