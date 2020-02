Bryan, amigo de Yahaira Plasencia e integrante de su orquesta, habló por primera vez para las cámaras de Magaly Medina y reveló que la salsera ya tendría planeado radicar en Estados Unidos para su internacionalización.

“Danilo que es el mánager nos ha comentado que solamente trabajamos hasta esa fecha, fines de febrero más o menos, y de ahí creo que va a haber trabajos eventuales así con Yahaira porque obviamente ella va a hacer su trabajo allá (Estados Unidos) que está súper bien”, dijo el también vocalista de la orquesta de Yahaira Plasencia.

Amigo de Yahaira Plasencia habla sobre posible fin de la orquesta. (Video: ATV)

“Estamos viendo aún qué es lo que va a pasar, todavía no tengo ningún proyecto, de repente se vienen propuestas o no sé la verdad”, agregó Bryan, quien sorprendió al contar que su relación con la hermana de Yahaira, Silvana Plasencia, llegó a su fin.

Asimismo, Bryan contó que le molesta la forma en que Magaly Medina se refiere a él al llamarlo “El Bryan”, pues le resta importancia a su trabajo como músico y cantante.

“La verdad que sí me molesta mucho, me incomoda mucho que Magaly me trate de ‘El Bryan’, entonces ya como que la gente no te trata en serio. Te toma como si fueras cualquier persona y eso es lo que a mí me molesta. Yo sé que soy conocido por Yahaira, por estar en la orquesta, pero involucra ya un tema más íntimo porque he tenido una relación con su hermana”, sostuvo el aún integrante de la orquesta de la popular ‘Reina del totó’.