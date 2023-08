Yarita Lizeth es una de las cantantes de música folclórica más reconocidas en la actualidad que se ganó el corazón de sus miles se seguidores en todo el país con sus pegajosas canciones de amor, y que además ha logrado dar presentaciones en el extranjero. Sin embargo, en un reciente concierto en Brasil, la ‘Chinita del amor’ le dedicó una sensible canción a su ex pareja.

En un emotivo momento, la interprete de la popular canción de desamor ‘Corta Venas’ se mostró conmovida y le dedico algunos versos a una de sus ex parejas. Yarita sorprendió a todos con su accionar, pues hace tan solo algunas semanas la cantante anunció su compromiso con su pareja Patric Lundberg.

Yarita Lizeth le canta a su ex pareja en concierto

Durante su concierto en Sao Paulo en el marco de las festividades en honor a la Virgen de Copacabana, la cantante folklorica recordó por un momento a su ex pareja y le dedico peculiares palabras: “ Un flaquito me hizo sufrir, después nunca más, no quiero saber nada de los flaquitos (...) Por culpa de ese flaquito que fue mi ex, esta canción la canto con tanto sentimiento ”, narró la artista antes de interpretar su tema ‘Mis cuernos’.

“ Hoy, ya me he enterado. De los cuernos que tú me ponías a mí. Me he enterado. Lo sé todo. Ya lo presentía. Porque tú te aburrías de mí. Puedes irte, puedes irte ”, cantó la artista frente a sus fanáticos que no dudaron en lanzarle flores.

Yarita Lizeth recuerda a su ex pareja en concierto

¿Quién es la ex pareja de Yarita Lizeth?

La artista peruana nunca a comentado mucho sobre su vida privada, pero hace unos meses brindo una entrevista para el podcast del youtuber Carlos Orozco, a quien le dio detalles de su ex enamorado, aunque evitó decir nombres resaltó que la ex pareja era muy inteligente.

“ Solo te voy a decir que es un genio, que lo admiro mucho. No te voy a decir nombres porque no quiero decirlo ”, confesó Yarita. Sin embargo, la cantante natural de Juliaca ha sido vinculada sentimentalmente con del artista Claudio Armando.





