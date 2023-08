Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al revelar EN VIVO que se confundió con el tiempo que tiene embarazo, fruto de su matrimonio con Richard Acuña. Y es que la modelo habría dicho que tiene seis meses, cuando en realidad solo tiene cinco.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando la joven empresaria confesó su error en televisión nacional sobre su avanzado estado de gestación.

“Tengo que aclarar algo, me he confundido, no tengo seis meses, no me casé embarazada, mil disculpas a todos en casa... Tengo cinco meses, porque el doctor me habla de semanas, tengo 24 semanas”, comenzó diciendo.

Asimismo, entre risas Brunella también señaló que su doctor se cabecera se habría molestado con ella por confundirse en algo tan fundamental como madre primeriza. “Tengo cinco meses y medio, según el doctor. Ni le escriban que está un poco molesto”, afirmó.

