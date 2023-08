Génesis Tapia sorprendió al volver a referirse al quiebre de su matrimonio, luego de anunciar su abrupta separación con Kike Márquez. Y es que la modelo confesó que no se puede separar por mutuo acuerdo, ya que su esposo se ha negado, tal como él mismo lo anunció en sus redes sociales.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando la también abogada señaló que el fracaso de su matrimonio habría sido por culpa de su aún esposo.

“Ya hablamos lo que teníamos que hablar, lo demás me mantengo en posición. Lamentablemente, no podré optar por un divorcio de mutuo acuerdo (…) Me toca ver que otras salidas se pueden encontrar” , comenzó diciendo.

En ese sentido, al ser consultada sobre su estado anímico, Génesis Tapia reconoció que está atravesando un duro momento, pero que se mantendrá siempre de pie por el bienestar de sus pequeñas hijas.

“Me siento quebrada. Necesito recoger lo que queda de mi para poder darle la cara a mis hijos. Cuando logre levantarme, podré hablar al respecto, ahora todo está oscuro para mí”, expresó.

