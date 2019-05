Yeni Vilcatoma a Magaly Medina sobre 'Caso Yahaira': "Tu ignorancia sobre el tema persiste"

Síguenos en Facebook

Magaly Medina criticó duramente a la congresista Yeni Vilcatoma por su imprudencia al mencionar el "caso Yahaira", lo cual generó especulaciones sobre un vínculo entre la salsera Yahaira Plasencia y el presidente Martín Vizcarra.

"Lo que sea que está investigando, si no tiene pruebas debería callarse la boca, porque cuando uno no tiene pruebas de algo uno no hecha a correr rumores y eso hay que dejárselo a los ignorantes", dijo la popular 'Urraca' en su programa.

Ante los calificativos que le hizo la conductora de televisión, Yeni Vilcatoma no se quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter para responderle.

"No Magaly, tu ignorancia sobre el tema persiste. En el Perú hay muchas Yahairas. Además, te recomendaría que te informes más sobre el caso del Hotel de Tacna, ya lo expliqué hace varios meses en el programa de Milagros Leiva", escribió en un tuit la congresista fujimorista.