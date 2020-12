Natalia Rodríguez, la actriz que interpretó a Marcela Valencia en la reconocida telenovela “Yo soy Betty, la fea”, confesó que hace poco le detectaron un tumor en el seno que, felizmente, era benigno.

La colombiana compartió en su cuenta de Instagram un video en el que detalló que tuvo que someterse a varios exámenes antes que le confirmaran su diagnóstico y habló de la importancia de realizarse chequeos médicos preventivos.

“Bueno, miren -dice mientras muestra cómo quedó su pecho- Yo ya estoy muy recuperada, pero les quería contar lo que me pasó. En mi autoexamen de mama mensual no salió absolutamente nada y me hice mis exámenes de rutina, una mamografía y tampoco salió nada”.

“Luego me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga y uhmmm… Una ‘pepita’… Entonces me hicieron una biopsia que era el siguiente paso. Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias”, detalló.

“Pero mi mensaje es que sigo insistiendo en el autoexamen, la mamografía, la ecografía y todo lo que nosotras las mujeres tenemos que hacer para (detectar un posible cáncer de mama)”, se le escucha decir finalmente a la actriz antes que se corten las imágenes.

Junto al clip, Natalia Rodríguez escribió: “El cáncer de mama con pandemia o sin pandemia sigue siendo una realidad palpable. Sigo en la lucha para que cada mujer y hombre se hagan mensualmente su autoexamen y se hagan los exámenes de rutina”.

“Ir al mastólogo es vital. Gracias a Dios fue benigno pero hubiera podido ser diferente y la detección temprana salva vidas. Se les quiere”, finalizó en el post que en apenas dos hora alcanzó más de 119,500 visualizaciones y cerca de 600 mensajes de apoyo de sus seguidores.

