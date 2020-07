La nueva temporada de “Yo Soy” continua con batallas entre los mismos artistas consagrados para que estos demuestren todo su talento. Esta vez le tocó el momento al imitador de ‘Dyango’, Jairo Tafur, quien imitó no solo a su personaje, sino que también a Joaquín y Lucía Galán del dúo Pimpinela.

Desde el inicio, el presentador Mathías Brivio señaló que este era un hecho extraño en el programa de canto, pues era la primera vez que un imitador iba a interpretar a tres cantantes. Tafur se batía en un duelo con los ‘Hermanos Zañartu', quienes interpretaron a Rocío Durcal y Juan Gabriel en la canción “Déjame vivir”.

Luego, ”Dyango” cantó “Ese hombre”. Al inicio el jurado mostró su escepticismo al escucharlo, pero cuando la canción avanzaba Johanna San Miguel, Maricarmen Marín y Ricardo Morán mostraron todo su asombro ante la técnica del cantante. Katia Palma, por su lado, no dejaba de mirar al cantante durante toda su presentación.

Al acabar, el jurado mostró toda su admiración por el cantante y lo llenaron de halagos. “Sorprendiéndonos una vez más. ¡Qué completo, qué tranquilidad! Yo no despegaba los ojos sobre ti, porque todo el rato me he quedado pegada. Increíble”, señaló Palma. “Dyango, ¡qué te puedo decir! La vez pasada nos sorprendiste y ahora (interpretas) a tres personajes que coincidían contigo. ¡Qué talentoso, me encantó!”, comentó, ´por su lado, la cantante de cumbia

“Me he quedado sin palabras. Esas son las cosas tan lindas que suceden en ‘Yo Soy Grandes Batallas’ (...) Jairo, me tengo que agarrar de la silla porque me lanzo y te muerdo el cuello. Te amo”, señaló bromeando la actriz cómica. Morán afirmó estar muy sorprendido por los artistas y calificó de “brujería” el trabajo de ‘Dyango'. “No sé qué es lo que hay. Con la voz de Joaquín Galán (Dúo Pimpinela) me has dejado mudo”, finalizó.

Por su lado, Jairo Tafur agradeció las palabras y comentó que muchos de los artistas que se encuentran en dicho programa de canto han crecido con estos artistas y ya tienen impregnada sus manías y voces. Al final ganó el duelo.

