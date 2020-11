Los invitados VIP, de Yo Soy, ya es una parte muy importante del reality, ya que muestra las capacidades de diversos personajes de la farándula peruana. En esta ocasión, Germán Loero sorprendió al público con su imitación de Gustavo Cerati, la cual fue muy elogiada.

“Felicitaciones, muy buena presentación. Estoy realmente sorprendido. Has estado muy bien afinado, el timbre muy parecido. Realmente has puesto en evidencia que el trabajo del imitador es casi todo actuación”, expresó Ricardo Morán.

Loero conversó con diario Correo y comentó que no fue fácil meterse en la piel de esta cantante argentino, pues tuvo que trabajar cinco días para perfeccionar a detalle los gestos de Cerati.

“Cinco días de chamba desde que acepté la propuesta . Dos días viendo videos, probando voces y, luego, trabajando con el coach vocal para desarrollar al personaje (Gustavo Cerati) ”, comentó Germán.

Luego continuó con: “cuando me ofrecieron en participar, al principio dije que no, porque no soy cantante. Conversando con la producción, pues se dio la oportunidad”.

IMITAR ES UNA OBRA DE ARTE

El recordado actor enfatizó que la imitación también es un arte que todo actor hace en su trabajo.

“El trabajo del actor es crear, en base a la observación y la admiración (...) evidentemente yo no fui Cerati, por la parte actoral, ya que es inalcanzable, y mi trabajo es ser lo más parecido, ahí está la belleza de la chamba”, comentó

“Más que la imitación, yo estaba preocupado en cantar, porque no soy cantante (...) creo que con Cerati llegué hasta donde quería llegar” , finalizó.