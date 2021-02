César Osorio Lara anunció hace algunas semanas que regresaba a Yo Soy luego de 8 años, despertando así el interés de sus fanáticos, quienes siguen su carrera como músico y su imitación a Axl Rose.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Luego de cantar You Could Be Mine, el artista no pudo derrotar al imitador de José José, Carlos Burga, por lo que no logró permanecer en la competencia.

A través de sus redes sociales, Osorio se manifestó sobre su participación y cuestionó la actuación de un juez en particular: Mauri Stern.

“Cuando (Mauri) dice: ‘Me gustaría, yo quisiera’. A mí que me importa lo que quieras, hay que ser más objetivos siempre, pero bueno, es quien es”, mencionó.

De esta manera, el imitador de una de las bandas más importantes del rock, se mostró en desacuerdo con el comentario del excantante de Magneto, puesto que consideró que en ocasiones era subjetivo.

“Es un jurado correcto, no puedo criticarlo. Salvo quizá la subjetividad de Mauri (Stern), cuando quiere es objetivo y cuando le da la gana es totalmente subjetivo”, señaló.

Osorio mencionó en su presentación en Yo Soy que llegaba al espacio de Latina porque esperaba generar ingresos, debido a la imposibilidad de realizar shows por la pandemia.

VIDEO

Imitador de Axl Rose cuestiona a Mauri Stern (Instagram)