Mauri Stern visitó el set del programa ‘Mujeres al mando’ y habló sobre la supuesta rivalidad que existe con Maricarmen Marín en el programa ‘Yo Soy: Grandes batallas’, donde ambos se desempeñan como jurados.

El exintegrante de Magneto aclaró que no mantiene una enemistad con Marín. Además, enfatizó que sabe separar la amistad de su trabajo.

“Yo creo que a Maricarmen la caigo bien, pero no de jurado. O sea, cuando es corte y volteamos somos espectaculares, pero cuando entramos de jueces somos (mira serio a la cámara)”, comentó.

“Me tiene bien observado cada palabra que digo, si le gusta o no le gusta, pero también hay cierta autenticidad en ella que me gusta, porque cuando no le caigo bien, no le caigo bien, pero no hacia mi persona”, añadió Stern.

Por su parte, Maricarmen Marín −conductora de “Mujeres al mando”‐ se mostró agradecida por las palabras de su compañero y resaltó que la presencia del cantante le ha dado un “aire diferente” a “Yo Soy: Grandes batallas”.

“Quiero decir, señor Mauri, que desde que el día que usted llegó a Latina le ha dado un aire distinto a Yo soy, tengo que decirlo, me gusta. Nos llevamos increíble, Mauri es muy divertido, tiene su corazoncito también”, reveló.

