Leslie Shaw y su “Bombón” se vuelven tendencia en YouTube (VIDEO)

Luego de cosechar uno de sus mayores éxitos con su primer sencillo internacional “Faldita” junto a Mau y Ricky que consiguió batir records de streamings en su país, Leslie Shaw regresa con un nuevo tema, “Bombón”, cuyo sencillo y video se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

“Bombón” es un tema pegajoso al ritmo de reggaetón,que viene acompañado de un vibrante y suntuoso video musical en el que se muestra a una perspicaz Leslie frente a su coterráneo, el modelo y chef internacional Franco Noriega que será, en esta historia, el blanco de las “travesuras” de la poderosa de la cantante.

El video está dirigido por Katherine Díaz de 2 Wolves Films, casa productora que también realizó el cortometraje de “Faldita”.

Leslie comenta que ella y Franco sintieron una gran conexión, tienen mucho en común siendo artistas peruanos en ascenso: “Aparte de ser muy extrovertido y guapo es un chico exitoso, apasionado por su trabajo, eso es algo que admiro de las personas y más si viene de un peruano que sale y tiene muchos sueños como yo. La conexión fue instantánea y la química durante el rodaje se dio de la menor manera, nos sentimos muy cómodos trabajando juntos”.

El video fue filmado en la Gran Manzana de New York, destacándose con el ambiente de un bar clandestino, un auto clásico y los atuendos del aclamado diseñador peruano Augusto Manzanares. Leslie se muestra encantada con los visuales:

“Me gustó mucho la idea de irme unos días antes para sentirme un poquito más cerca de la historia que trata de una noche en New York, conectarme con la ciudad me ayudó bastante. El arte y la locación crearon entorno bastante místico, incluso cuando de pronto comenzó a llover se supo aprovechar para darle un poco más de drama al videoclip, sin dejar de mencionar la parte sexy que en su parte la ropa de Augusto Manzanares es pieza fundamental para descubrir ese lado que en este videoclip lo transmito y me siento muy cómoda haciéndolo”, comentó la cantante peruana.

TENDENCIA EN YOUTUBE

Cabe mencionar que 'Bombón' se encuentra en el puesto 3 de tendencias en YouTube a solo pocos días de haber sido lanzado a las plataformas musicales.