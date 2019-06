'Yuca': así reaccionó contra reportero que le preguntó si cometió un delito (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El actor Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', continúa en el ojo de la tormenta tras la denuncia que le interpuso su excompañera Clara Seminara por tocamientos indebidos.

El actor cómico no pudo evitar perder la paciencia ante el cuestionamiento que le hizo un reportero de ATV sobre el polémico tema.

“Según la denuncia, ¿Sabe que lo que usted ha cometido es un delito?”, le preguntó un reportero del programa 'Día D', a lo que 'Yuca' reaccionó mostrando su incomodidad.

“¿Yo sé que es un delito? A quién yo le he robado, a quién le he hecho daño. ¿Qué a la señorita? Porque ella dice que le he tocado”, respondió fastidiado el comediante.

“¿Tú has visto que yo le he metido la mano?, ¿usted ha visto? En todo caso lo dejamos ahí. Pregúntele a la señorita”, agregó el actor de 67 años.

El popular 'Yuca' refutó lo dicho por el periodista y ante su insistencia, optó por ingresar a su vivienda y dar por terminada la entrevista.