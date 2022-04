Yvonne Frayssinet cada vez que visita Buenos Aires no puede resistirse a su cartelera teatral, fue así que el año pasado disfrutó de “Radojka”, comedia de humor negro de Fernando Schmidt y Christian Ibarzábal. La historia de dos cuidadoras de adultos mayores que deciden mantener “aparentemente viva” a una anciana fallecida para seguir cobrando su sueldo cautivó a la actriz peruana, que no solo pensó inmediatamente que le encantaría protagonizarla en Lima, también, en ese momento, eligió sin duda alguna a la compañera de escena que podría secundarla: Pilar Brescia. Tras idas y venidas y mucho trabajo de producción, la obra finalmente se estrena en nuestra capital este viernes 15 en el nuevo teatro Julieta.

Doble acontecimiento para ti al presentar en Lima “Radojka”, asumes la producción con tu hija y regresas al teatro presencial.

Mi hija está haciendo todo y me animó a traer la obra a Lima, realmente sola no hubiera podido hacer todo lo que se necesita para producir, es un trabajo cada vez más difícil. Y lo más importante es volver al teatro con una obra que yo escogí porque me pareció divertida, inteligente y que te atrapa desde el inicio. Verán cómo resuelven un par de mujeres la tragedia que se les ha presentado, meterán la pata, se equivocarán, sin saber cuál será el final.

¿Siempre consideraste a Pïlar Brescia como la compañera perfecta para trabajar contigo en la obra?

Ella maneja un candor muy natural, es muy honesta en su trabajo, es incapaz de meter un chiste y alterar el texto, siempre supe que era la persona adecuada para emprender esta aventura. Cuando le propusimos la obra dijo que se moría de ganas de volver a hacer teatro y me dijo que sí. Además, somos amigas, nos queremos, tenemos gran confianza, más de 40 años que nos conocemos Pilar y yo...imagínate.

¿Y con el director Joaquín Vargas, también hay una larga relación de amistad?

Sí, de muchos años y además me ha dirigido muchas veces, es mi compadre, imagínate el grado de amistad, confío en su talento y es muy buen director. Realmente es una bonita etapa la que estoy pasando, aprendiendo los tres juntos, además todos los del equipo nos apoyan, aportan y mi hija siempre pendiente de la obra.

¿Te afectó mucho la ausencia de las tablas y la incertidumbre del regreso?

Claro, yo considero hacer teatro como un trabajo vocacional. Cuando empezó la pandemia y no se sabía cuando íbamos a volver yo estuve triste, deprimida, sentía como que se había acabado todo, de alguna manera... la vida. Este regreso me ha renovado, soy sincera, estoy muy ilusionada.

Y me imagino que también tu ilusión se acrecienta con el inminente regreso a las grabaciones de ‘Al fondo hay sitio’.

Fue una sorpresa, yo pensaba que después del final de ‘De vuelta al barrio’ me había quedado sin televisión, un día de repente me llaman y me proponen que me conectara a zoom. Pensé que me querían para un proyecto nuevo y era el regreso de ‘Al fondo hay sitio’, que para mí se quedó sin un final redondo y mucha gente pedía que siguiera.

Algunos miembros del elenco original dijeron no, pero tú aceptaste de inmediato.

Sí, porque me gustó la idea de volver a retomar la historia y me convencieron de la seriedad del proyecto. También me animé cuando supe que estaría nuevamente junto a Adolfo Chuiman y a otros compañeros muy queridos, volver a verlos de nuevo en esta aventura es algo que me motiva mucho.

Será como volver a empezar, los guionistas tendrán que trabajar duro...

Seguramente ya estarán inventando historias, creando situaciones y proponiendo nuevos personajes. Ya verán ellos cómo tendrán que involucrar a las familias y ver cómo explican las ausencias de algunos de los González y los Maldini. Empezamos a grabar después de Semana Santa, estoy muy entusiasmada.

Yvonne Frayssinet

Graduada del Club de Teatro de Lima, la artista tiene una gran trayectoria en teatro, televisión y cine que abarca más de cuatro décadas. Alista su reaparición televisiva en los nuevos capítulos de “Al fondo hay sitio”.