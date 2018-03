'Zorro Zupe' cuenta el gesto que tuvo Edu Saettone con él en penal (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Ricardo Zúñiga, conocido como 'Zorro Zupe', estuvo ayer en el programa 'Beto a saber' para contar cómo fue su experiencia en la cárcel, tras haber pasado casi un mes recluido en el penal Ancón II porque perdió el juicio por difamación que la entabló la madre del futbolista Carlos Zambrano.

El ex panelista de 'Amor de Verano' contó que al principio no conversaba con otros reclusos, pero que después tuvo contacto con el ex conductor de radio Edu Saettone, quien viene cumpliendo prisión en dicho centro penitenciario.

"Al principio no conversaba con nadie. Al comienzo no me levantaba porque no quería hablar con nadie. Luego me encontré con Edu (Saettone)", reveló el 'Zorro Zupe'.

Luego el amigo de Tilsa Lozano contó que Edu Saettone le dio un obsequio y una muestra de afecto cuando más la necesitaba. "Me regaló un libro de pensamientos positivos y me dio un abrazo en el momento en que no había visto a mi papá, a mis amigos, a mi hermana", explicó.