'Zorro' Zupe le aconseja a Yahaira Plasencia que ahorre tras rumores de un revelador audio

Síguenos en Facebook

Ricardo 'Zorro' Zupe le aconsejó ahorrar a Yahaira Plasencia luego de que le preguntaron en una entrevista al Trome sobre la existencia de unos audios donde se escucharía a la salsera hablando "despectivamente" de la 'Foquita'.

"...Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios", respondió el 'Zorro' Zupe cuando le mencionaron si sabía algo del tema.

El amigo de Tilsa Lozano contó que no logró escuchar la grabación pero que otra persona conocida por él sí.

"(Yo) No, pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga (el audio) y se sepa de quién se trata", explicó en declaraciones al Trome.

"Creo que el empoderamiento tiene fecha de vencimiento. (Le aconsejaría) que ahorre", advirtió el ex panelista de 'Válgame Dios'.

También dio su opinión sobre el supuesto video romántico entre Yahaira Plasencia y 'Coto' Hernández. "Sí, veo mucho amor en ese video. ‘Coto’ es un chico churro y bueno... provoca abrazarlo y regalarle peluches", señaló.