El popular Zorro Zupe rompió su silencio y habló sobre la demanda que le interpuso su mejor amiga Tilsa Lozano a Rodrigo González. Además, también dijo que él nunca ha sido influenciado por Susana Umbert para que hable mal de Peluchín.

“No he hablado casi nada con Tilsa, pero se le es incómodo, también entiendo a Rodrigo, ya que es la manera en la que ahora se mantiene vigente, pero en realidad del tema prefiero no opinar”, comentó Ricardo Zúñiga.

DE SU PROPIA EXPERIENCIA

El personaje de la farándula también comentó, de su propia experiencia, por qué lo están demandando varias figuras del espectáculo a Rodrigo González.

“Lo que pasa es que siento, a mí también me ha sucedido de que Rodrigo ha disparado balas muy rápido a muchos personajes. Yo, en algún momento pasó lo mismo y de ahí ya me fui conteniendo, fui teniendo dos o tres, él (Rodrigo) tiene como seis, siete u ocho alas que va disparando continuamente”, expresó el popular zorro.

Luego continuó con: “yo nunca me voy a meter en la forma en la que él haga su trabajo. Siempre le voy a desear lo mejor si regresa a la TV o no (…) Rodrigo siempre se ha portado bien conmigo, siempre he sido el invitado favorito en su programa”.

Zorro Zupe: “Susana Humbert nunca me ha dicho que destruya a Rodrigo González” VIDEO: MARISOL MAYTA