Zumba regresa al programa de Gisela Valcárcel tras 4 años de incidente con Carlos Cacho

El bailarín Alejandro Benítes, más conocido como Zumba, regresó como participante al programa, en esta ocasión 'El dúo perfecto', que conduce Gisela Valcárcel tras cuatro años del incidente que tuvo con el entonces jurado Carlos Cacho.

El exchico 'reality' bailó acompañado de la cantante Briyit Palomino, quien participó en el 'El Artista del Año' luego de siete galas de competencia.

"Estoy feliz y agradecido por esta oportunidad. Le voy a poner un 100% en mis clases para reforzar un poco. Hay que esforzarse mucho estar en el nivel", agradeció Zumba.

Como se recuerda, en la semifinal del 2015 en Reyes del Show, el ahora participante de 'El dúo perfecto' se lanzó hacia Carlos Cacho cuando estaba bailando una marinera, lo cual desató la molestia de los demás miembros del jurado y de Gisela Valcárcel, quien le llamó la atención por su acción.

"Yo no sé cómo eres en la calle, pero imagino que eres mejor. Zumba, creo que estás viviendo en un país violento, imitando a la violencia. No sabes como lo lamento. Tienes tanto talento, pero no es suficiente para hacer carrera. Espero que esta noche no hagas comentarios sobre mí, espero que al retirarte tu respuesta sea el silencio porque me parece muy feo lo que has hecho. Creo que tú te has acostumbrado a otro canal", dijo la conductora de televisión en ese momento.