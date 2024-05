Estuvo de visita en Lima, Olga Fernández, directora del Grupo Familiar vitivinícola Familia Fernández Rivera, para presentar oficialmente sus cuatro bodegas españolas: Tinto Pesquera y Condado de Haza, reconocidos tintos de la D.O. Ribera del Duero; Dehesa La Granja, IGP de la Tierra de Castilla y León; y bodega El Vínculo, vinos de la región de Castilla y La Mancha (D.O. La Mancha) para beneficio de los amantes del buen vino español en el Perú.

La historia de Familia Fernández Rivera comienza en los 70′s, cuando Don Alejandro Fernández (padre fundador) y Esperanza Rivera (esposa) decidieron materializar sus sueños. Sus almas emprendedoras y la unidad de la familia fueron impulso y motor para llegar a ser lo que son hoy, una empresa familiar sólida que cuenta con cuatro bodegas, un hotel y un equipo humano de más de 120 personas.

El amor por el vino y la pasión por compartirlo con el mundo los hace presentes en más de 70 países. “Estamos muy orgullosos de estar presentes en Perú de la mano de nuestro socio estratégico Andes Gourmet, quienes apostaron por desarrollar en conjunto, la marca de la familia con nuestras cuatro bodegas. La rica gastronomía peruana siempre fue un reto para nosotros y el poder estar en la mesa de los exigentes paladares locales es un sueño hecho realidad. En esta oportunidad, quisimos aprovechar esta importante visita para lanzar en un evento sin precedente en el mundo, nuestras tres etiquetas grandes reservas emblemas de Ribera del Duero, de partidas limitadas, en una cita de lujo, que reunió importantes clientes cautivos de la marca en Lima”, nos cuenta Olga Fernández.

Las grandes reservas no se producen ni comercializan todos los años por la familia, depende de las condiciones de la cosecha. Es la primera vez en la historia de la bodega que se lanzan las tres grandes reservas a la vez. La producción es muy limitada que no superan las 7.000 unidades por etiqueta. La última vez que se produjo “JANUS”, vino icónico de la bodega Tinto Pesquera, fue hace 15 años. No sabemos cuándo volverá a salir la nueva añada, comparte la directora.

Fueron dos grandes eventos que se realizaron en honor a la visita, iniciando con una presentación dirigida a profesionales del sector y prensa, donde los asistentes pudieron conocer y degustar doce etiquetas del portafolio familiar en Perú y un segundo evento privado, exclusivo para clientes y grandes personalidades locales. Allí pudieron degustar las grandes reservas de la familia de la mano de Olga Fernández, directora del Grupo Vitivinícola quien presentó estas tres grandes etiquetas 100% tempranillo de Ribera del Duero:

1. ALENZA GRAN RESERVA 2018

BODEGA CONDADO DE HAZA – DO RIBERA DEL DUERO

Es tradición y legado. Acrónimo de sus creadores, Alejandro quiso hacer un vino en honor a Esperanza, su esposa. Es el vino que más ha salido de las grandes reservas, Su vinificación es lo que lo hace especial, se realiza de forma íntegra con todo y racimo. Técnica ancestral que hoy en día ya no se realiza en ninguno de sus vinos solo en ALIENZA. Cumplieron un sueño, elaborar un vino ancestral. Los suelos arcillosos, con presencia de arena y grava en la pendiente de su parcela “Maricalva” permiten un equilibrio en producción como en maduración. Un 100% tempranillo envejecido en barrica de roble americano durante 27 meses. Afrutado, balsámico con notas minerales, y un tanino rústico muy representativo de Roa, Burgos.

2. MILLENIUM GRAN RESERVA 2018

BODEGA TINTO PESQUERA - DOC RIBERA DEL DUERO

Nace con la conmemoración del Milenio. La primera añada sale en 1996 y a la venta en el año 2000. Don Alejandro quería implementar nueva tecnología en el nuevo milenio, por eso fue la primera Gran Reserva que salió con barrica 100% francesa. Un vino que viene de dos parcelas completas, cuyas uvas proceden de su parcela Viña Alta. Suelos arenosos con canto rodado que provienen de la erosión y sedimentación del rio Duero. Su mejor versión de fruta y equilibrio. Una crianza de 26 meses en barricas de roble francés que aportan aromas especiados, estructura y finura. Un Tempranillo equilibrado y complejo con una gran capacidad de envejecimiento.

3. JANUS GRAN RESERVA 2018

BODEGA TINTO PESQUERA - DOC RIBERA DEL DUERO

Es la gran reserva más antigua de la bodega y del grupo familiar. La primera añada fue en el año 1982. JANUS lleva ese nombre en honor al dios griego del tiempo, que tiene una cara mirando el pasado y la otra mirando el presente. Don Alejandro elaboró el vino, vinificando la mitad tradicionalmente, y la otra mitad con despalilladora. Después de ese año se produce 100% con la vinificación moderna. Esa primera añada Robert Parker, reconocido crítico de vinos, destacó que, si querías probar un Petrus a 20 euros, JANUS era ese gran vino. Un vino potente, afrutado, torrefacto, largo, elegante cuyas uvas proceden de una de sus parcelas más especiales, La Rendeja. Se elabora solo en añadas especiales. Envejecidos 28 meses en roble americano.