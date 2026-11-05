Carnaval Bar, establecimiento perteneciente al grupo gastronómico MCK Hospitality, presentó “Ice Experience Edition”, una carta especial integrada por cuatro cócteles que combinan destilados, frutas, ingredientes botánicos y distintas técnicas de preparación.

La propuesta estará disponible hasta el viernes 6 de noviembre de 2026 y forma parte de las actividades del establecimiento durante una semana de encuentros gastronómicos internacionales en Lima.

La selección incluye las preparaciones Festival de Luciérnagas, Polynesian Way, Ritual del Monje y Frozen Garibaldi, cada una con combinaciones diferentes de ingredientes y perfiles de sabor.

Ice Room: el espacio dedicado a la elaboración de hielo

Uno de los elementos centrales de la propuesta es el Ice Room de Carnaval Bar, un espacio especializado en la producción y manipulación de hielo para coctelería, bajo la dirección de Jean Carlo Cárdenas, responsable global de bares de MCK Hospitality.

Según informó la empresa, este espacio dispone de cerca de 30 variedades de hielo, que incluyen piezas cristalinas y figuras talladas a mano.

También cuenta con equipamiento especializado, entre el que destaca una máquina japonesa con capacidad para producir hasta 26 esferas de hielo por hora.

El Ice Room y parte de su maquinaria están ubicados a la vista de los clientes. En el desarrollo de la propuesta participan Jesús Espinoza, especialista en hielo de Carnaval Bar, Jean Carlo Cárdenas y Rodrigo Cabrera.

¿Cuáles son los cuatro cócteles de Ice Experience Edition?

La nueva carta incorpora cuatro preparaciones con distintas combinaciones de destilados, frutas y otros ingredientes.

Festival de Luciérnagas: Elaborado con gin Tanqueray, uva, manzana clarificada, albahaca y cava Aria.

Elaborado con gin Tanqueray, uva, manzana clarificada, albahaca y cava Aria. Polynesian Way: Combina pisco Barsol, soda de tomate, aloe de guayaba y vermouth Avelino rosado.

Combina pisco Barsol, soda de tomate, aloe de guayaba y vermouth Avelino rosado. Ritual del Monje: Incluye ron Flor de Caña de 12 años, vermouth dry en pera, Cynar, espuma de cacao y té lapsang.

Incluye ron Flor de Caña de 12 años, vermouth dry en pera, Cynar, espuma de cacao y té lapsang. Frozen Garibaldi: Preparado con gin Tanqueray, Campari, limón cidra, naranjilla y sirope de cacao.

Las cuatro bebidas integran una propuesta temporal que busca ampliar la oferta de coctelería del establecimiento a través de diferentes combinaciones y presentaciones.

Lanzamiento coincide con la celebración de The 50 Best Restaurants 2026 en Lima

La presentación de “Ice Experience Edition” se desarrolla en el contexto de la semana gastronómica de The 50 Best Restaurants 2026, cuya ceremonia principal se celebró el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

La premiación internacional reunió a chefs, restauradores y representantes de la industria gastronómica. Fue la primera edición global de este evento realizada en Perú y Sudamérica.

En ese contexto, Carnaval Bar incorporó su carta temporal como una propuesta adicional a la oferta gastronómica de la capital. Sin embargo, el comunicado no señala que la experiencia sea una actividad oficial de la organización de The 50 Best Restaurants.

¿Hasta cuándo estará disponible Ice Experience Edition?

Carnaval Bar informó que la carta especial estará disponible hasta el viernes 6 de noviembre de 2026.

El establecimiento no detalló en el comunicado los precios individuales de los cócteles, las condiciones de reserva ni si las cuatro preparaciones pasarán a formar parte de su carta permanente.