Una manera sencilla y muy nutritiva de comer huevos es cocerlos durante la mañana y aprovechar para tener un desayuno saludable, sin embargo, hay ocasiones en las que se prepara mucho o por falta de tiempo no se pueden consumir y más de uno duda en guardarlos o no. Es aquí donde te contamos los trucos de cocina que debes aplicar para no echar a perder el alimento y poder tener lista la proteína para unas horas después. Toma nota de los siguientes consejos.

MÁS INFORMACIÓN: Consejos para un huevo cocido perfecto

Cuando se hace huevo duro, este siempre se debe de conservar en la nevera, durante no más de una semana, según explican desde ’20 minutos’. Antes de meterlo dentro del electrodoméstico, hay que comprobar que la cáscara no se haya roto.

Para que no se malogren, es vital que vayan a la refrigeradora 2 horas después de que se hayan cocinado, cosa que ya están bien fríos y el cambio de temperatura no altere el producto.

Trucos con los huevos duros