Ya sea para un gusto del fin de semana o una celebración especial en familia, preparar una parrilla o barbacoa en casa es una gran oportunidad para disfrutar del sabor de las carnes o pollo y pasar un grato momento donde uno o varios integrantes se convierten en expertos parrilleros. Para que esta experiencia sea 100% exitosa, hay ciertos pasos previos al momento de cocinar que se deben tomar en cuenta.

Valentin Dupuy, chef principal de Zoyla Restaurante y experto parrillero, brinda algunas técnicas y recomendaciones:

Tener nuestros cortes de carne a temperatura ambiente. Sacarlos del refrigerador 1 hora antes de colocarlos en la parrilla. El asado americano, el ojo de bife, entraña fina y tomahawk son los cortes más recomendados. Tenerle paciencia al fuego. Esperar que el carbón se encuentre al rojo vivo, no utilizar carbón con partes negras. La temperatura debe estar óptima. Para darnos cuenta podemos poner la mano unos 3 centímetros sobre la parrilla y contar algunos segundos. Si tenemos que sacar la mano de la parrilla entre los 4 y 7 segundos entonces estamos bien con el fuego para comenzar a cocinar. Salar las carnes al momento de posarlas sobre la parrilla. Hacerlo antes no tiene demasiado sentido si son piezas individuales. Disfrutar del momento e intentar ofrecerle lo mejor de sí mismo a cada uno de sus invitados. Acompañar de una buena guarnición y copa de vino tinto. Una ensalada fresca y patatas es lo más recomendable. Buena compañía, una copa de algún rico vino y muchas ganas de platicar. El maridaje perfecto depende siempre del momento que estamos dispuestos a vivir. A veces no depende de nosotros el vino que llega a nuestra mesa cuando tenemos invitados afanados en agradecer el momento. Lo que debes tener en cuenta es que mientras menos grasa exterior tengan los cortes que cocinemos, menos presencia de barrica necesita el vino. Relación directa sería (hablando de Res por supuesto), mientras más magro el corte más joven el vino.

Para tener una buena parrilla en casa hay que poner en práctica los consejos de los expertos. (Foto: Zoyla Restaurante)

Y si aún no te sientes preparado para el reto, el especialista recomienda comenzar a realizar las parrilladas con cortes medianos (2 cm de ancho). “Se puede comenzar a practicar el manejo de las temperaturas con pollo abierto tipo libro (con Hueso). De esta forma va a tener que utilizar una buena cantidad de carbón, ya que estará cuidando de su pollo no menos de 45 minutos intentando mantener la misma temperatura. Para lograr esto va a tener que estar atento a su fuego, el que deberá alimentar con carbón en reiteradas oportunidades, cuidando de no sofocarlo ni utilizar tanto como para quedarse sin reserva. Una vez acostumbrado al manejo del fuego puede comenzar a experimentar con cortes realmente delicadas o cortes básicos enteros. Es decir; primer consejo y fundamental, aprender a manejar la intensidad y durabilidad del fuego, para recién después volverse expeditivo en el mundo de las carnes, pizzas, vegetales y pesca a la parrilla”, comparte Valentín Dupuy de Zoyla Restaurante que se caracteriza por sus pizzas a la leña, exquisitas hamburguesas Wagyu y jugosos cortes de carne de cerdo y res acompañados de guarniciones clásicas y con gran sabor.