¿Quién no ha probado un buen plato de tallarines con pavo?. Una delicia al paladar, que en varias regiones del país se consume, pero es, en Piura muy especial, con pavo criollo, criado en una casa de familia, donde ha recibido una alimentación buena, balanceada y un cuidado respectivo.

Su carne es más rica justamente por eso, saludable, siendo una fuente de proteínas que ayudan al cuerpo a reparar y producir nuevas células y defender al organismo, ya que contiene vitaminas y minerales como el fósforo, hierro, potasio o zinc.

Muchos consumen la carne de pavo solo en las festividades navideñas, pero también es un alimento que gana cada vez más adeptos a consumirlos durante todo el año, en lugares que se preparan en forma artesanal y no industrializada.

LUGARES

En Piura tenemos lugares especiales que lo ofrecen diariamente para el gusto del cliente. Uno de ellos el restaurante D´ Chalecos, que se ha convertido en el favorito, en un lugar muy emblemático, como es el Barrio La Mangachería.

Luis Alberto Seminario Urbina, chef piurano junto a su esposa Martha Isabel Adrianzén Véliz, atienden los 365 días del año el sabroso “tallarines con pavo criollo, ensalada y chifles” atendiendo a cientos de comensales que llegan a degustarlos, tan igual como los sándwich de pavo con zarza criolla y el aguadito de menudencias de pavo, una porción de chifles con zarza y juguito de pavo, acompañado del rico café pasadito traído de Canchaque.

Don Lucho junto a su esposa se especializaron desde hace más de 25 años en este esquisto plato, pero además venden todo clase de platillos especiales en su local de la esquina San Teodoro y Libertad (frente a la iglesia Cruz del Norte)

“Nuestra receta es muy sencilla y no hay secreto culinario. Aderezamos con ajo, pimienta, comino, vinagre de piña, sal, ají escabeche. No utilizamos aceite si no aprovechamos la grasa natural del pavo. Los tallarines los aderezamos también con el jugo que brota del pavo luego de ser horneado” , señala el chef piurano.

HISTORIA

“En el año de 1993, pusimos con mi esposa un punto de venta de comida rápida en la calle Arequipa, vendíamos comida rápida y menús hasta las 4:pm y en las noches lo manteníamos cerrado. Ahí surge la idea de vender pavo criollo con tallarines, chifles y ensalada, además de sándwich de pavo, para el deleite de nuestros primeros clientes”, refiere Luis Seminario.

Actualmente siguen brindándolo a los clientes para saborearlo, así como otros platillos criollos. Muchos visitantes son fieles a restaurant paveria D’ Chalecos en un lugar atrayente de mucha historia piurana como lo es “La Mangachería”