El restaurante español Asador Etxebarri, dirigido por el chef Bittor Arginzoniz y ubicado en el País Vasco, fue elegido el mejor restaurante del mundo en la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, cuya ceremonia se realizó el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

La premiación reunió a representantes de la gastronomía internacional y marcó la primera edición global del encuentro celebrada en América Latina. En el ranking, Gaggan, de Bangkok (Tailandia), obtuvo el segundo puesto, mientras que Alchemist, de Copenhague (Dinamarca), ocupó el tercero.

La cocina peruana también estuvo representada entre los primeros 50 lugares con Kjolle, Mérito y Mayta, establecimientos ubicados en Lima que alcanzaron las posiciones 7, 13 y 45, respectivamente.

Kjolle, Mérito y Mayta destacan entre los mejores restaurantes del mundo

7.º Kjolle

El restaurante de la chef Pía León subió dos posiciones respecto de la edición anterior.

13.º Mérito

El establecimiento del chef Juan Luis Martínez se ubicó entre los primeros quince puestos de la clasificación mundial.

45.º Mayta

La propuesta gastronómica dirigida por Jaime Pesaque también consiguió un lugar entre los 50 seleccionados.

A estos reconocimientos se sumó el restaurante Mil, ubicado en Cusco y liderado por Virgilio Martínez, que alcanzó el puesto 95 en la lista ampliada del 51 al 100.

Por su parte, Maido, del chef Mitsuharu Tsumura, pasó a integrar la categoría Best of the Best, reservada para los restaurantes que anteriormente alcanzaron el primer puesto mundial. El establecimiento peruano encabezó la clasificación de 2025.

¿Cuáles fueron los diez mejores restaurantes del mundo en 2026?

La lista oficial presentada en Lima quedó encabezada por establecimientos de Europa, Asia y América Latina.

Puesto Restaurante Ciudad o región 1 Asador Etxebarri Atxondo, España 2 Gaggan Bangkok, Tailandia 3 Alchemist Copenhague, Dinamarca 4 Quintonil Ciudad de México, México 5 Wing Hong Kong 6 The Chairman Hong Kong 7 Kjolle Lima, Perú 8 Kadeau Copenhague, Dinamarca 9 DiverXO Madrid, España 10 Plénitude París, Francia

Fuente: lista oficial de The 50 Best Restaurants 2026, difundida el 5 de noviembre.

Promperú impulsó la promoción turística del país durante el evento

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), organismo adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), desarrolló actividades para mostrar la diversidad gastronómica peruana ante chefs, periodistas y representantes de la industria internacional.

Durante la ceremonia, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, dio la bienvenida a las delegaciones y agradeció la elección de Lima como sede. También destacó la biodiversidad, la historia y la riqueza cultural del Perú como elementos vinculados con su oferta gastronómica.

El ministro transmitió un saludo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, e invitó a los participantes a difundir las expresiones culturales y gastronómicas peruanas en sus países de origen.

Prensa internacional conoció restaurantes, mercados y cocinas regionales

Como parte de las actividades paralelas, Promperú organizó una agenda dirigida a más de diez periodistas procedentes de ocho países.

El programa combinó experiencias en restaurantes de Lima con visitas a mercados, propuestas de cocinas regionales y espacios vinculados al patrimonio cultural.

La presidenta ejecutiva de Promperú, Teresa Mera, señaló que la presencia de representantes internacionales permitió difundir el trabajo de los diferentes actores que participan en la producción gastronómica.

“Recibir a la comunidad gastronómica internacional nos ha permitido mostrar la riqueza de nuestras cocinas y el trabajo de productores, pescadores, cocineros y comunidades que preservan nuestros saberes y tradiciones”, manifestó Mera, según la información institucional difundida tras el encuentro.

La funcionaria añadió que la entidad busca aprovechar esa exposición para despertar el interés de potenciales visitantes en los productos, las regiones y los destinos turísticos del Perú.

The 50 Best Restaurants 2026 incluyó encuentros entre chefs internacionales y locales

La programación del encuentro, desarrollada entre el 2 y el 4 de noviembre, también contempló actividades de intercambio profesional.

Entre ellas estuvieron 50 Best Talks y 50 Best Signature Sessions, espacios concebidos para reunir a chefs internacionales con cocineros locales, compartir conocimientos y presentar ingredientes y preparaciones.

Para Promperú, estas actividades representaron una oportunidad de mostrar que la gastronomía peruana comprende no solo la oferta de restaurantes de Lima, sino también el trabajo de productores agrícolas, pescadores y comunidades de distintas regiones.

Evento gastronómico proyectó un movimiento económico de US$2 millones

Antes de la premiación, Promperú estimó que la realización de The 50 Best Restaurants 2026 podría generar un movimiento económico de aproximadamente US$2 millones en Lima.

La proyección consideraba gastos relacionados con alojamiento, alimentación, transporte, producción de eventos y entretenimiento, entre otros servicios.

Durante la presentación de la programación, realizada en septiembre, la entidad informó que esperaba reunir a alrededor de 1.200 representantes de la industria gastronómica internacional.

La cifra de US$2 millones corresponde a una estimación previa al evento, no a un balance definitivo de ingresos generados.

Con la ceremonia concluida, Promperú busca aprovechar la difusión internacional de la premiación para fortalecer la promoción del turismo gastronómico y dar visibilidad a la diversidad culinaria de las regiones peruanas.