La bodega brasileña Família Salton amplía su presencia en el mercado peruano con Paradoxo, una línea de vinos elaborados con uvas de la región Campanha Gaúcha, en el sur de Brasil. Su distribución está a cargo de Madero Market, empresa fundada por el argentino Franco Galian, que busca introducir nuevas etiquetas en restaurantes y establecimientos gastronómicos del país.

La propuesta incluye variedades como Chardonnay, Marselan y Corte, con perfiles de sabor y características que permiten diferentes combinaciones con platos de la cocina peruana.

El lanzamiento forma parte de la estrategia de Madero Market para diversificar la oferta de vinos brasileños en Lima, un mercado donde la empresa ya comercializa espumantes de Salton y etiquetas procedentes de distintas regiones vitivinícolas de Argentina.

Franco Galian y su apuesta por los vinos brasileños en Perú

La llegada de Paradoxo al mercado nacional está vinculada con la trayectoria de Franco Galian, ingeniero electrónico argentino que comenzó a explorar la industria vitivinícola brasileña durante sus viajes de trabajo por Sudamérica.

Sus visitas a São Paulo le permitieron conocer la producción de vinos de Brasil y establecer contacto con bodegas como Família Salton, una empresa fundada en 1910 que ha desarrollado una oferta de vinos tranquilos y espumantes.

En 2020, Galian fundó Madero Market en Perú con el objetivo de distribuir etiquetas que todavía tenían una presencia limitada en restaurantes de Lima.

“Mi objetivo fue claro: acercar vinos de alta gama y bodegas de excelencia que aún no tenían su lugar en los grandes restaurantes de Lima”, señaló el fundador de Madero Market.

El empresario explicó que inició sus operaciones con una sola bodega y cuatro etiquetas, que presentaba personalmente en los restaurantes que frecuentaba. Actualmente, según información de la compañía, trabaja con un equipo de seis personas y un portafolio de más de 80 etiquetas, principalmente de Brasil y Argentina.

¿Qué caracteriza a los vinos Paradoxo de Salton?

La línea Paradoxo reúne vinos elaborados con variedades cultivadas en Campanha Gaúcha, una región del estado brasileño de Rio Grande do Sul, cercana a la frontera con Uruguay.

La bodega destaca por la utilización de distintas variedades de uva y técnicas de vinificación que permiten obtener vinos blancos y tintos con perfiles aromáticos y estructuras diferenciadas.

Entre las etiquetas presentadas en Perú se encuentran Chardonnay, Marselan y Corte, cada una con características particulares para su consumo junto a diferentes preparaciones gastronómicas.

Tres vinos Paradoxo y sus características

Salton Paradoxo Chardonnay

Vino blanco seco elaborado con uvas Chardonnay de Campanha Gaúcha. Según la bodega, presenta notas de frutas frescas, como piña y durazno, con un perfil refrescante y final afrutado.

Maridajes sugeridos: ensaladas, pescados, mariscos, pastas ligeras y carnes blancas.

Salton Paradoxo Marselan 2020

Tinto de color rubí, con aromas de ciruela, fresa madura y especias. La ficha de la bodega describe una acidez equilibrada, taninos suaves y un final afrutado.

Maridajes sugeridos: guisos, pastas, carnes rojas y preparaciones con salsas de mayor intensidad.

Salton Paradoxo Corte 2022

Mezcla de Merlot, Cabernet Franc y Marselan. Presenta aromas de frutos rojos maduros, acidez equilibrada y taninos suaves, según su descripción técnica.

Maridajes sugeridos: carnes a la parrilla, pizzas y pastas. Entre las combinaciones propuestas para la cocina peruana figuran los anticuchos de res y el lomo saltado.

Los vinos brasileños buscan espacio en la gastronomía peruana

La estrategia comercial de Madero Market contempla la incorporación de vinos brasileños en restaurantes, bares y otros establecimientos especializados.

Galian señaló que, tras introducir espumantes de Salton, la empresa incorporó el Brut de la línea Ouro y amplía ahora su oferta con Paradoxo.

Según el empresario, la propuesta de la nueva línea se apoya en su frescura y sus características de elaboración para explorar combinaciones con la variedad de platos que ofrece la gastronomía peruana.

La incorporación de estas etiquetas busca ampliar las alternativas disponibles para restaurantes y consumidores interesados en conocer la producción vitivinícola de otros países sudamericanos.