6 lugares ideales para visitar con los engreídos del hogar por el Día del Niño

Los viajes en familia activan la creatividad de los niños, despiertan su curiosidad, su espíritu aventurero y les generan deseos de salir a conocer el mundo.

Existen algunos destinos, nacionales e internacionales, ideales para este tipo de vacaciones, por ese motivo, el buscador de vuelos y hoteles, Viajala, nos comparte sus sugerencias de lugares para visitar con los más pequeños del hogar, aprovechando el Día del Niño que se celebrará el tercer domingo de agosto.

Destinos Nacionales

1. Punta Sal

Los destinos de playa siempre llaman la atención de los niños. Y en cuanto a playas nacionales, Punta Sal, ubicada en el norte del país, se lleva el primer puesto en preferencia. Su cercanía con el aeropuerto de Tumbes es una de las grandes ventajas de este destino, ya que los viajes muy largos por carretera pueden ser agotadores. En cuanto a temporada, Viajala sugiere visitar Punta Sal entre julio y octubre para disfrutar del espectáculo que brindan las ballenas jorobadas en su visita a las aguas del pacífico.

2. Cusco

Si tus hijos no han visitado Cusco, con seguridad anhelan poder hacerlo algún día. No solo para conocer la imponente montaña Machu Picchu, sino también para disfrutar de uno de los mejores destinos turísticos de todo el país. Aunque algunos padres pueden dudar de visitarlo por el tema de la altura (Cusco se encuentra a 3.399 msnm), esto no supone un riesgo para la salud de los niños, siempre y cuando viajen preparados y planeen el recorrido con todo lo necesario.

3. Paracas

La Reserva Natural de Paracas, ubicada a solo 4 horas de Lima, es un lugar ideal para un viaje de fin de semana, gracias a su cercanía con la capital y la variedad de actividades que se pueden realizar. Esta Reserva es una de las más importantes del país en donde los pequeños se maravillarán viendo a los pingüinos de Humboldt, a cientos de lobos marinos tomando el sol, a los guanacos sobrevolando las formaciones rocosas y mucho más. Destinos Internacionales

4. Cancún

Playas paradisíacas, parques acuáticos, un Museo Maya, zonas arqueológicas. Cancún tiene la capacidad de satisfacer los gustos de todos los viajeros, incluso los de los más pequeños. Viajar a Cancún con tus hijos es darles la oportunidad de vivir una aventura inolvidable en hoteles 5 estrellas, de visitar las imponentes pirámides mayas ubicadas a pocas horas de distancia, de nadar en lagunas naturales y de disfrutar espectáculos que celebran lo mejor de la cultura maya.

5. Orlando

Todos los niños sueñan con vivir un día en los increíbles parques temáticos de Orlando. Desde Walt Disney World hasta Universal Orlando Resort, la posibilidad de vivir una aventura al mejor estilo de sus películas favoritas, es lo que más los motiva a querer visitar este destino.

6. Hawaii

Las películas de Hollywood han llevado a los niños, y a los adultos, a imaginar unas vacaciones perfectas en Hawaii. Desde nadar con delfines y hacer surf, hasta hacer caminatas en familia por los parques de la isla, que terminan en divertidos chapuzones en pozos naturales. En Hawaii la mezcla de playa, naturaleza y aventura es una combinación poderosa para llamar la atención de niños y niñas de todas las edades.