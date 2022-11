¿Quién no recuerda a un grupo de adolescentes tratando de “sobrevivir” en la secundaria, así como los momentos complicados propios de su edad? Si se te vienen a la mente Cookie, Moze o ‘Cabeza de coco’, sin lugar a duda estamos hablando de “Manual de supervivencia escolar de Ned”, la serie de Nickelodeon que se estrenó hace cerca de dos décadas, en septiembre de 2004, y culminó en junio de 2007, después de tres temporadas. Debido a que han pasado más de 15 años desde que llegó a su fin, te contamos qué pasó con sus actores.

Como se recuerda, esta comedia, además de mostrarnos situaciones divertidas, difíciles y románticas que se vivían en el colegio, brindaba consejos desde la perspectiva de sus protagonistas, con el fin de ayudar a algún estudiante que estuviera pasando por un evento parecido. A continuación, qué fue de la vida de los histriones, cómo lucían y cómo se ven actualmente.

NED BIGBY - DEVON WERKHEISER

Ned Bigby fue interpretado por Devon Werkheiser en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Foto: Nickelodeon / @tylerjnewman)

Ned Bigby es el protagonista de la serie, quien es gracioso y muy seguro de sí. Con ayuda de sus amigos elabora el Manual de supervivencia escolar con el que da consejos al resto de adolescentes, aunque en más de una ocasión se ha metido en problemas.

Devon Werkheiser fue el actor que le dio vida. Él nació en Atlanta el 8 de marzo de 1991; por tanto, tiene 31 años. Tras su paso por la comedia adolescente continuó con su carrera actoral en producciones como “Shredderman Rules” (2007), “Criminal Minds” (2012), “I Brake For Gringos” (2016), “Artificial” (2020), entre otros. No solo ello, pues se dedica a la música y lanzó varios EP, siendo el último “Chapter One” (2020).

COOKIE - DANIEL CURTIS LEE

Cookie fue interpretado por Daniel Curtis Lee en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Foto: Nickelodeon / Instagram de Daniel Curtis Lee)

Simon ‘Cookie’ Nelson-Cook es el mejor amigo de Ned, a quien le es leal, además es inteligente y divertido. Tiene una placa base en su casillero, sus pantalones funcionan como una impresora y sus lentes son una pantalla de computadora.

Daniel Curtis Lee, nacido el 17 de mayo de 1991, continuó en el mundo de la actuación tras el fin de la serie. “Zeke and Luther” (2009-2012), “Glee” (2012), “Bart Bagalzby and the Garbage Genie” (2019), “Navy: Investigación criminal” (2022), son algunas de las producciones en las estuvo. Fue galardonado dos veces por la película “Evening Installation” (2019): en Accolade Competition en la categoría Actor principal y en Los Angeles Film Awards como Mejor dúo. Asimismo, incursionó en la música en el género rap, siendo conocido por el pseudónimo ‘Dan rapero-d’; además es miembro de los Caballeros de Hollywood, un equipo de baloncesto de celebridades.

MOZE - LINDSEY SHAW

Moze fue interpretado por Lindsey Shaw en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Foto: Nickelodeon / Instagram de Lindsey Shaw)

Jeniffer Ann Mosely o simplemente ‘Moze’ es una muchacha inteligente y graciosa, pero insegura. Le gusta jugar voleibol, aunque le encanta la carpintería, convirtiéndose en uno de sus hobbies favoritos.

Lindsey Shaw interpretó a este personaje. Ella nació en Nebraska el 10 de mayo de 1989; por tanto, tiene 33 años. Al finalizar “Manual de supervivencia escolar de Ned”, continuó su carrera como actriz en películas y series como “Aliens in America” (2007-2008), “10 Things I Hate About You” (2009-2010) “Pretty Little Liars” (2011-2017), “Teen Spirit” (2011), “No One Live” (2013), “Hollywood Superstar”, entre varios más.

PETER SCHOLL - ROB PINKSTON

'Cabeza de coco' fue interpretado por Rob Pinkston en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Foto: Nickelodeon / Instagram de Rob Pinkston)

Peter Scholl, más conocido como ‘Cabeza de coco’ por el peinado que le hace su madre, es tranquilo y muy sensible, haciendo que varios lo molesten.

Rob Pinkston encarna a este personaje. Él nació en Atlanta, Georgia, el 30 de enero de 1988; por tanto, tiene 34 años. Actuó en algunas películas y series: “Punk’d” (2005), “Dirección Paternal Sugerida” (2007), “Extreme Movie” (2008) y “This Just In” (2016–2017).

BILLY LOOMER - KYLE SWANN

Billy Loomer fue interpretado por Kyle Swann en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Foto: Nickelodeon / Instagram de @rememberingthem)

Billy Loomer representó en la serie al bravucón que molestaba a los protagonistas cada vez que podía. Su objetivo era hacerles la vida imposible.

Kyle Swann dio vida al antagonista. Él nació el 6 de abril de 1990; por tanto, tiene 32 años. Decidió retirarse de la actuación para estudiar Biología Marina, actualmente está involucrado en la conservación y la educación de los arrecifes de coral. Es fotógrafo y buzo

SUZIE CRABGRASS - CHRISTIAN SERRATOS

Suzie fue interpretado por Christian Serratos en "Manual de supervivencia escolar de Ned" (Foto: Nickelodeon / Instagram de Christian Serratos )

Susan ‘Suzie’ Crabgrass es la antagonista de la primera temporada, ya en la segunda entrega se hace amiga de Moze y novia de Ned.

Christian Serratos da vida a la adolescente. Ella nació en California el 21 de septiembre de 1990; por tanto, tiene 32 años. Ella tiene una gran carrera en Hollywood ya que ha participado en la saga de películas “Crepúsculo”, la serie “The Walking Dead” y recientemente protagonizó “Selena The Series”, de Netflix.