El abogado de Pedro Castillo, Wilfredo Robles, tuvo una acalorada entrevista y perdió los papeles con la periodista Karina Novoa (Exitosa), luego que se le consultó por sus 10 años en prisión por el presunto delito de terrorismo.

Como se sabe, una denuncia periodística señaló que “Wilfredo Robles purgó prisión desde el 12 de noviembre de 1992 al 31 de enero de 2004, cumpliendo condena por el delito de terrorismo”.

En ese sentido, durante una entrevista, el encargado de la defensa legal de Castillo respondió a las acusaciones. “Yo no he sido ni soy terrorista... He estado en la cárcel como muchas personas inocentes que han sido incriminadas de manera falsa durante la dictadura de Fujimori y Montesinos”, señaló.

Sin embargo, la entrevista se tornó accidentada cuando a Robles se le consultó si había firmado planillones del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso. También se le preguntó si a él le decían el camarada ‘Aldo’.

La tensión aumentó cuando la periodista le pidió a Robles que se tranquilice, sin embargo, el abogado respondió lo siguiente: “Y usted grita en su casa, grita a su marido tal vez”.

Al escuchar esto, la conductora lo invitó a retirarse del set. Robles continuó lanzando una serie de calificativos contra la periodista e incluso la llamó “mermelera” y “chavetera”.