Don Ebert tiene 78 años y su esmero por invertir su tiempo en cosas productivas en esta cuarentena sirve de ejemplo para muchos. En medio de la pandemia decidió crear trípodes y soportes para celulares, laptos y tablets.

El adulto mayor nacido en Camaná de la región Arequipa tuvo la idea de crear estos aparatos al ver que su esposa usaba un servilletero para usar su celular en videollamadas. Por medio de Instagram, sus nietos dieron a conocer su negocio llamado “El taller de Ebert”.

Formación

En la Escuela Técnica de la Marina (CENAE) del Callao, Don Ebert estudió para ser técnico electricista. “Al comienzo de la pandemia, no sabía qué hacer, se me ocurrió la idea de hacer un trípode porque mi señora usaba este servilletero, pero ella solo se veía la mitad. Me fui a mi taller y buscando entre mis cosas, con unos tubos, se me vino la idea de hacer un trípode. A ella le encantó y me abrazó, me dijo ‘Gracias’”, contó en un video para Instagram.

El taller de Don Ebert

El tripode puede adaptarse a la altura que uno desee y tiene un agujero para conectar el celular o un cargador, señala Don Ebert.

Familia y nietos

Don Ebert está casado desde 1968, tiene cuatro hijos y seis nietos, contó uno de ellos. “Él es Ebert, mi abuelito. Tiene 4 hijos, 6 nietos y varios años de experiencia sobre la felicidad en la vida”, dice la cuenta del taller.

Don Ebert realizar envíos a Lima y regiones/ Número de contacto 998 867 368 (WhatsApp)

