Los deseos de los fanáticos fueron escuchados, pues acaba de liberarse el primer vistazo de esta cuarta entrega que empezó con ‘After: Aquí empieza todo’, la cual se convirtió en un éxito recaudando más de 69 millones de dólares en todo el mundo. Sus secuelas ´After: En mil pedazos’ y ‘After: Almas perdidas’ no se han quedado atrás encabezando las taquillas a nivel mundial. Ahora está nueva entrega llegará próximamente en el 2022.

Próximamente, la franquicia cinematográfica protagonizada por Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin llegará a su fin con After 4, la cuarta película que adapta la novela After Ever Happy (After: Amor infinito en español).

Castille Landon, la joven directora, anunció el final del rodaje de ésta última parta, en su cuenta de Instagram: “Terminamos. Tantos sentimientos agridulces. Esto ha sido un gran reto, pero también la experiencia más gratificante de mi vida. 2 películas, 5 meses lejos de casa, 52 días de rodaje, casi 400 miembros del equipo y una pandemia global. ¡Pero lo hemos hecho!”, se puede leer en la publicación de la realizadora.

“AFTER: AMOR INFINITO”:

¿Qué ocurrirá en el desenlace de la franquicia? After 4 es el final de la historia de Tessa y Hardin y adapta la novela After: Amor infinito. Después de todo lo que han vivido sus protagonistas, los retos y dificultades a los que se han enfrentado han hecho que su relación se vuelva cada vez más fuerte. Pero, de nuevo, vuelven los problemas de la mano de una revelación sobre el pasado de Hardin y una tragedia en la vida de Tessa. Y sí, lo has adivinado, sus familias tienen mucho que ver en todo esto.