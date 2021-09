Un anciano de 78 años, identificado como Nolan Steele, ganó 100 mil dólares en la lotería y atribuye su buena suerte a una “voz” que escuchó dentro de su cabeza. Este hecho ocurrió en el pueblo de Sykesville, en Maryland, Estados Unidos.

De acuerdo con el portal de noticias UPI, el adulto mayor se disponía a retirarse de la tienda High’s, ubicada en el condado de Carroll, tras tener una conversación con su amigo. Al caminar hacia la puerta de salida, escuchó que alguien le dijo que compre un billete de la fortuna.

El sujeto de la tercera edad decidió no ignorar dicho pedido y aceptó la propuesta de adquirir un boleto de la lotería. “No sé de dónde vino, pero estoy seguro de que me alegro de haberla escuchado”, expresó en el mencionado medio.

Nolan Steele compró un boleto de oro, llamado Willy Wonka, y le costó 10 dólares. Al momento de raspar, vio que ganó un premio. Posteriormente, usó un escáner para comprobar que ganó y se dio cuenta de un mensaje que lo invitaba a acudir hasta el establecimiento de la lotería.

Cuando llegó al local, el anciano recibió 100 mil dólares como premio y se mostró muy feliz.

¿Qué hará con ese dinero?

Lo primero que tiene pensado hacer es usar parte del monto ganado en pintar su vivienda. Es lo único, porque luego le dará el resto a su esposa de 43 años para que lo gaste en lo que más le convenga.

