El conductor de televisión Andrés Hurtado publicó una fotografía en su cuenta de Instagram siendo el personaje de una película llamada ‘E.T., el extraterrestre’, en medio de las burlas que generó cuando afirmó que era un enviado de Dios y un “hermano superior”.

“No crean que me hacen daño poniéndome el cuerpo de E.T. Ya verán, ya verán. Cuando llegue el momento yo me voy a burlar de ustedes”, escribió el excómico en la mencionada red social.

En una publicación anterior, Hurtado, a quien no le gusta que lo llamen ‘Chibolín’, calificó como “ignorantes” los populares memes que realizan, tergiversando sus frases y editando sus fotografías.

“Yo no le hago caso a estos memes ignorantes, cuando vengan las naves ya los voy a ver. Ya veremos quién va a subir a mis naves”, advirtió.

Como se recuerda, el conductor de televisión había dicho que entabló contacto con los “mal llamados extraterrestres” y que le dijeron que iba a ser el próximo presidente del Perú. En otras afirmaciones, dijo ser perfecto, un enviado de Dios que vino a la Tierra para salvar a los humanos.

