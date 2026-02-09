Lima se prepara para recibir el Año Nuevo Chino 2026, correspondiente al Año del Caballo de Fuego, con una agenda cultural abierta al público organizada por el Instituto Confucio de la PUCP. Las actividades se desarrollarán del 10 al 17 de febrero en distintos espacios de la capital.

La programación contempla talleres de artes tradicionales chinas, experiencias gastronómicas, charlas sobre astrología y feng shui, además de un evento central con danzas del dragón y los leones chinos, una de las expresiones más emblemáticas de esta festividad milenaria.

“Cada vez más peruanos se interesan por conocer la cultura asiática y sus tradiciones, y desde el Instituto Confucio de la PUCP buscamos acercar estos saberes a la comunidad mediante experiencias culturales abiertas y educativas”, señaló Maribel Temoche, directora del Instituto.

Actividades destacadas del Año Nuevo Chino 2026

Taller de cortado de papel chino

📅 Martes 10 de febrero

🕓 Hora: 4:00 p.m.

📍 Lugar: Plaza San Miguel

Actividad introductoria para aprender técnicas básicas del cortado de papel tradicional chino y su simbolismo en las celebraciones del Año Nuevo Chino.

Taller de cocina: cómo hacer dumplings

📅 Miércoles 11 de febrero

🕚 Hora: 11:00 a.m.

📍 Lugar: Instituto Confucio PUCP (Av. Universitaria 890, San Miguel)

Experiencia gastronómica para preparar dumplings tradicionales, símbolo de prosperidad y unión familiar.

Evento central del Año Nuevo Chino 2026

📅 Viernes 13 de febrero

🕙 Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

📍 Lugar: Pontificia Universidad Católica del Perú – Campus PUCP

Gran celebración cultural con danzas del dragón y los leones chinos, música tradicional, exhibiciones de artes marciales y activaciones culturales.

Charla presencial de Feng Shui

📅 Lunes 16 de febrero

🕔 Hora: 5:00 p.m.

📍 Lugar: Campus PUCP

Espacio informativo con recomendaciones prácticas para armonizar los espacios y prepararse energéticamente para el nuevo año.

Escritura de nombres en chino

📅 Martes 17 de febrero

🕒 Hora: 3:00 p.m. a 4:30 p.m.

📍 Lugar: Plaza San Miguel

Docentes del Instituto Confucio escribirán los nombres del público en chino, acercando a los asistentes a la lengua y caligrafía tradicional.

Inscripciones abiertas

Las actividades son de acceso gratuito, previa inscripción a través del sitio oficial del Instituto Confucio de la PUCP.

¿Qué representa el Año del Caballo de Fuego?

Según la tradición china, el Año del Caballo de Fuego simboliza energía, acción, dinamismo y transformación, y se asocia a un periodo propicio para asumir nuevos retos, tomar decisiones importantes y apostar por el crecimiento personal y colectivo.