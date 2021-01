El periodista Augusto Thorndike estuvo en la noche de este lunes en el programa de Beto Ortiz, quien le preguntó si la entrevista a Martín Vizcarra fue el motivo de su salida de Cuarto Poder, dominical que se transmite en América Televisión.

“ Imagino que eso generó un terremoto en el canal, sin duda . Fue una entrevista muy fuerte, nosotros tomamos una decisión editorial de no dejar que él hiciera lo que había hecho en los anteriores programas dominicales, fue muy faltoso con Rosana (Cueva). En ese momento iban apareciendo las pruebas, cuando estuvo con Mónica todavía no había mucho, cuando apareció la siguiente semana en Panorama ya habían más cosas. Ya con nosotros el desagüe se había destapado”, expresó Thorndike en ‘Beto A Saber’.

“Entonces, no íbamos a permitir que él venga al programa, por más presidente que sea, se paseara, nos faltara el respeto y quiera evadir las preguntas que considerábamos que tenía que responder. Fue una entrevista en la cual mantuve severa defensa de lo que nosotros estábamos postulando porque son cosas que obras en expedientes con muchas pruebas”, añadió.

Según el periodista, se preparó durante toda una semana porque sabía que iba a ser una entrevista con larga duración. Efectivamente, así fue porque duró más de una hora al aire.

SOBRE JULIO GUZMÁN

Augusto Thorndike también comentó sobre cómo fue la entrevista, cuando era conductor en Cuarto Poder, con el candidato presidencial Julio Guzmán, a quien le preguntó en vivo sobre el incendio que se generó en un departamento, donde estaba con una mujer.

“Guzmán venía esa noche por una entrevista pactada por el tema de Daniel Mora, que había tenido un episodio de agresión contra su esposa. De repente nos dicen que en Panorama está saliendo una nota de Marco Vásquez sobre Guzmán, que parece que es un escándalo. Mientras Sol entrevistaba a otra persona, me senté con mi laptop y me puse a ver Panorama ”, narró.

“Vi la nota y no lo podía creer, ver la corridita y todo, dije que esto era una vergüenza. Le digo a la productora que este pata no va a venir después de este escándalo que acaban de emitir en Panorama. Regresa mi productora y dice: no, dice su gente de prensa que él va a explicar. Diles que no venga, yo le dije que no venga porque si va a venir la va pasar mal ”, agregó.

