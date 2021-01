En su última edición de su programa, Beto Ortiz mostró cómo enfrenta a uno de los usuarios que lo llamaba pedófilo en redes sociales. Cabe mencionar que esta acción también es criticada en Twitter, ya que el conductor de TV no respetaba el distanciamiento social y no utilizaba mascarilla.

Beto encaró a Arnold Suárez, un usuario de Twitter con más de 13 mil seguidores, joven de la denominada “generación del bicentenario”.

“Es gracioso cuando uno ve a una turba envalentonada, pero a esos mismos personajes separados de la multitud, separados de la batería, y se pone uno frente a frente, y qué es lo que queda, yo estoy francamente decepcionado porque yo esperaba que cada uno de esos valerosos corajudos, miembros de la generación del bicentenario, para blandir argumentos y vencerme en una polémica, discusión con las ideas nuevas de esta época, sin embargo cuando han venido acá,…ahí nomás”, comentó Beto

MULTA POR NO UTILIZAR MASCARILLA

El conductor de TV reveló que la policía le puso una multa por no utilizar la mascarilla en la calle.

“La policía me puso una multa por haberme bajado la mascarilla y me parece muy bien. Yo me bajé la mascarilla para que él me vea la cara pelada y que me dijera lo que no se atrevió, ya que solo me decía ‘bájate, bájate’”, expresó Beto

Luego continuó con: “ Sí, yo me bajé la mascarilla adrede, yo ya tuve Covid-19 y lo que tengo ahora son anticuerpos, así que si alguno de ustedes se contagia, me avisa y yo le hago transfusión para que tengan mis anticuerpos en su cuerpito”.