La película “Avengers: Endgame” no solo marcó el fin de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, sino que también marcó el final de Iron Man luego de 11 años. Esta decisión fue dura, pero los hermanos Russo, directores de la cinta, no se arrepienten.

De hecho, en una reciente entrevista con Vanity Fair, los directores revelaron que Jon Favreau, director de la franquicia individual de “Iron Man” e intérprete de “Happy” Hogan en el UCM, mostró gran resistencia y les pidió que no mataran a Tony Stark.

“Parte de la presión (de no matar a Iron Man) vino de Jon Favreau, que nos llamó después de leer el guion y nos dijo ‘¿De verdad piensan matar a Iron Man?’”, recordó Anthony Russo.

“Recuerdo hablar con Favreau por teléfono, como intentando convencerlo de que no se tirara por la cornisa. Me dijo: ‘No pueden hacer eso. Va a destrozar a la gente, y no quieren que salgan así del cine y se lancen al tráfico’. Pero lo hicimos igualmente”, añadió Joe Russo.

Asimismo, los hermanos Russo también contaron que fue difícil elegir la frase adecuada para que Robert Downey Jr. se despidiera del personaje antes del chasquido de dedos con el guantelete del infinito. Manejaron varias opciones y prefirieron el silencio, pero todo cambió gracias a Jeff Ford, uno de los montadores de “Avengers: Endgame”.

“Él montó la primera ‘Iron Man’. Había estado con el viaje del personaje desde su origen. Dio al play y Thanos dice: ‘Yo soy inevitable’, y entonces Jeff dice: ‘Y yo soy Iron Man’. Le dijimos inmediatamente que pare y llamamos a Robert Downey Jr. para decirle que tenía que volver a ponerse el traje”, contaron los directores.

“Para entonces ya se había despedido dos veces del personaje. Y la escena que grabamos con Robert fue en un escenario en Los Ángeles que estaba justo enfrente del escenario donde originalmente hizo la audición para el papel de Iron Man, para que todo fuera aún más devastador emocionalmente para Robert”, agregaron.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de “Doctor Strange 2″

Tráiler de "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", película de Marvel dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch.