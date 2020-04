La historia de Jimmy McGill, Saul Goodman o Gene Takavic tendrá que esperar para terminar de ser contada. La quinta temporada de Better Call Saul, serie precuela de la aclamada Breaking Bad, llegó a su fin el pasado lunes y los fans esperan por respuestas. La respuesta a la última duda los alegrará.

Esta nota no contiene spoilers sobre el último y esperado capítulo de la penúltima temporada de la serie. Solo está destinada a aclarar todos los detalles que se conocen de la sexta y última temporada prevista a estrenarse el próximo año.

¿Cuándo se estrenará la sexta temporada de Better Call Saul?

Sobre la fecha de estreno es difícil hablar en estos días de pandemia. Inicialmente, se ha previsto que sea en el primer trimestre del 2021; sin embargo, no tendría nada de extraño que se posponga ante la imposibilidad de cumplir con lo programado por el coronavirus.

Eso sí, sobre estos inconvenientes ni Vince Gilligan, director de la serie, ni Peter Gould, showrunner, se han manifestado, por lo que sacar conclusiones anticipadas sería equivocado.

¿Qué personajes continúan en la sexta temporada?

Diversos portales especializados han indicado que los actores que dan vida a los personajes principales continúan con contrato en la productora, por lo que no se ha descartado a alguno de ellos en la siguiente temporada.

Bob Odenkirk como Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takavic

Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut

Rhea Seehorn como Kim Wexler

Patrick Fabian como Howard Hamlin

Michael Mando como Nacho Varga

Giancarlo Esposito como Gus Fring

No obstante hay que tener cautela, debido a que muchas productoras contratan a todos los actores para no dar pistas sobre alguna baja en la serie, pero oficialmente y por lo que se ha visto en la serie, todo se mantendría igual. Y, ¿por qué no? Pensar en el ingreso de algún personaje de Breaking Bad.

Lalo Salamanca (Tony Dalton) es la gran sorpresa de la temporada. Foto: AMC.

¿Hay trailer de la sexta temporada de Better Call Saul?

No, todavía no se ha revelado el trailer de la última temporada de Better Call Saul, sin embargo, el de la quinta temporada puede servir como un resumen que brinde pistas sobre lo que ocurrirá cuando la serie regrese.

¿Qué han dicho los productores de la serie sobre los fans?

Las muestras de agradecimiento ante la acogida que ha tenido la quinta temporada de la serie no se han hecho esperar. Peter Gould, productor ejecutivo de la serie, fue uno de los más emocionados.

“No podríamos estar más agradecidos con los fanáticos y los críticos que están haciendo posible este viaje. El próximo mes, comenzamos a trabajar en la sexta y última temporada. Haremos todo lo posible para mantener el aterrizaje”, indicó a TVLine.

¿Cuántos episodios tendrá la próxima temporada?

Es aquí cuando aparece la noticia bomba. Según Gould, la sexta y última temporada de Better Call Saul contará con 13 capítulos.

“Habrá más episodios de lo que solemos hacer, será 13. Nunca hemos hecho 13 episodios de ‘Better Call Saul’ en una temporada, nunca. Va a ser grande y se resolverá”, aseguró.