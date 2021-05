La conductora de televisión Carla García negó que, en algún momento de su vida, haya tenido una relación sentimental con el actor Jason Day, a quien consideró como un buen amigo cuando conducían un programa, llamado ‘La casa de los secretos’, en Latina.

“Cómo me vas a preguntar eso. No, éramos buenos amigos. Yo no me arrepiento de las personas con las que he estado cerca en la vida, yo nunca he sido desleal”, dijo la presentadora de ‘Políticas’, en entrevista con ‘Vida y Milagros’.

De acuerdo con la hija del fallecido expresidente de la República del Perú, Alan García tenía preocupación por el círculo amical de su hija.

“Jason fue a Palacio varias veces y conocía a mi papá y la casa de mi papá. Él me hacía creer que me tenía cariño y, además, a mi familia. Yo no podría estar con una persona que odia a mi madre, yo no podría estar con una persona que luego va a hacer un grupo que aborrece a los míos (...) él se mostraba como otra persona, le gente doble cara es peor que la gente mala”, manifestó en el mencionado espacio conducido por Milagros Leiva.

“No entiendo por qué es popular odiar. Hay que odiar a Carla García, hay que odiar a Alan García, aún muerto, ¿no? Hay gente que se sostiene en el odio hacia una persona que murió hace dos años”, agregó.

“ME SENTÍA OBLIGADA”

Carla García también se refirió a ‘La casa de los secretos’, programa que no tuvo éxito en la televisión peruana y reveló algunos detalles que le incomodaban al ser la conductora.

“Cuando me llamaron a conducirlo me dijeron que el programa tenía una vena política. Me sentía obligada a hacer un montón de cosas que no eran propios de mí, como ponerme un escote o usar falda. A pesar de todo eso, el programa fue un absoluto desastre”, expresó.

FUERTE ACUSACIÓN

La conductora de televisión aseguró que policías dentro de un “camión de escuchas”, enviados por el Ministerio del Interior, cuyo titular en ese momento era Carlos Morán, habían oído las conversaciones que tuvo con su padre en las que le confesó su decisión en caso fuera detenido.

“Yo estoy 99 % segura de que ellos habían escuchado y era parte del plan. Arrinconarlo hasta que se suicide y de esa forma de deshaces de tu peor enemigo y la historia la cuentas tú”, manifestó en ‘Beto a Saber’.

