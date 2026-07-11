Las voces que marcaron a generaciones de seguidores del anime y la televisión llegarán a Lima. La actriz de doblaje argentina Cecilia Gispert, reconocida por interpretar a Candy en Candy Candy, y Roberto Carrillo, voz de Michael Knight en El Auto Fantástico, Marty McFly en Volver al Futuro y Snarf en ThunderCats, encabezarán un evento dedicado a la cultura pop retro.

El Manya Retro Fest se llevará a cabo del 28 de julio al 2 de agosto en el jirón Washington 1321, en el Cercado de Lima. La actividad reunirá exhibiciones y experiencias inspiradas en series, películas y dibujos animados que marcaron las décadas de los 80 y 90.

Entre las atracciones habrá una exhibición de vehículos icónicos, como una réplica de KITT, el Tanque Felino, Herbie, la van de Las Tortugas Ninja, los ThunderCats en escala real y la motocicleta de Terminator.

Los organizadores señalaron que el encuentro busca reunir durante seis días a los seguidores de la cultura pop retro, ofreciendo un espacio para revivir personajes, producciones y franquicias que dejaron huella en distintas generaciones.