Central: Virgilio Martínez confiesa que los clientes se iban de su restaurante “porque no entendían los platos”

Virgilio Martínez, dueño y chef de Central, el mejor restaurante del mundo reconocido en The World’s 50 Best Restaurants, no tuvo el camino fácil cuando empezó con la cocina innovadora. En el documental de Netflix titulado “Virgilio”, el cocinero confiesa cómo lidio con el rechazo de muchas personas hacia su propuesta.

La cocina de Central se basa es una “experiencia” en la que los comensales reciben en sus mesas un “menú de altura” de más 1.000 soles (300 dólares) donde presentan productos de diversas regiones altoandinas.

“ Con esta idea decidimos retirar la carta y apostar por un menú de degustación, lo cual ya fue un riesgo. Nos arriesgamos a perder bastante, no todo, pero sí a mucha gente ”, expresó en referencia a su clientela que estaba acostumbrada a una cocina más convencional frente a la nueva propuesta.

“ La gente venía al restaurante, se sentaba y de repente no veía la carta, se paraba y se iba ”, reveló Virgilio. “ Yo salía de la cocina a preguntar qué pasó y la gente me decía ‘yo no he venido para una experiencia que no conozco’ o ‘yo no sé qué son esas alturas ni la verticalidad ’”, confesó el chef sobre aquella época.

La nueva experiencia generó un cambio en la clientela pues comenzaron a visitarlos nuevos comensales atraídos por la cocina no convencional de Central. “Cierta gente se iba y cierta gente comenzó a venir por esto y es ahí que gente, no de Lima, sino del mundo, comienza a poner el ojo en lo que está pasando acá porque empieza a encontrar un vehículo para entender Perú con sus alturas”, sostuvo satisfecho.

“Virgilio” muestra cómo nació Central, restaurante de Perú que lidera el ranking internacional de 2023. El 20 de Junio se estrenó en Netflix este documental que ayuda a comprender la historia de este emprendimiento gastronómico a través de sus creadores, los chefs peruanos Virgilio Martínez y su esposa, Pía León. Esta es la historia del chef del mejor restaurante del mundo, Central. (Fuente: Netflix LA)