La belleza no lo es todo. Un momento que quedará para el recuerdo por lo anecdótico y hasta gracioso pasó en el concurso de belleza para elegir a la próxima Miss Sepahua 2024, en el marco del 42° aniversario de creación política de este distrito, ubicado en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali.

La candidata Nicol Huacho, se encontraba entre las finalistas. Estaba frente a los anfitriones y escuchó dos veces la pregunta. “¿Qué actividades podrías implementar tú en la celebración por el aniversario si eres llamada a ser la próxima Miss Sepahua 2024?”

Sin embargo, la candidata se negó a responder alegando que la pregunta no era la “correcta”.

La candidata por el centro de salud “Rosario de Sepahua” respondió: “Primero que nada quisiera decir que la pregunta que me hicieron no es la correcta porque anteriormente ya hicieron un sorteo que cada una tenía su pregunta y esa pregunta no era la mía, gracias”.

Esta respuesta dejó desconcertado a todos. El silencio reinó en el concurso por varios segundos. La participante entregó el micrófono y regresó a su lugar.

Pese a que era una de las favoritas, en las redes sociales candidata del concurso de belleza fue muy criticada por esta respuesta.

VIDEO DE LA RESPUESTA

Ucayali: Concursante de certamen de belleza sorprende con insólita respuesta.

TE PUEDE INTERESAR