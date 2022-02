Una joven en Estados Unidos fue la protagonista de uno de los momentos más incómodos que atraviesan las personas que postulan a un nuevo empleo. Chaylene Martínez contó a través de TikTok cómo perdió una oferta laboral luego de quejarse del proceso de postulación sin saber que estaba siendo grabada.

Desde la pandemia, muchas empresas trasladaron los procesos de contratación de nuevos trabajadores a lo virtual, realizando entrevistas a través de video conferencias o grabándose a sí mismos. Martínez no fue la excepción y decidió contar su historia a través de las redes sociales.

Su publicación ya superó los 8 millones de reproducciones en menos de un mes y relata cómo postuló a un empleo en la compañía aérea SkyWest Airlines, y por error, envió un video de ella burlándose de la empresa en cuestión, señala el Clarin.

La joven debía filmarse a sí misma respondiendo 7 preguntas que la empresa le había puesto como parte del proceso, sin embargo, ante la consulta sobre la misión empresarial, grabó sin querer un fragmento en el cual critica a la aerolínea.

“Esta es la pregunta más estúpida que leí en mi vida”, opinó la joven. Para practicar su respuesta, llamó a un amigo, sin percatarse que estaba siendo grabada.

“Hablábamos de la misión empresarial. Ya sabes que todas las empresas tienen una misión de este estilo”, le comentó a la persona que la ayudaba por teléfono.

“No puedo poner en palabras esto correctamente... Y encima tienes que filmarte diciéndolo. Es tan raro”, continuó diciendo Martínez, hasta que se dio cuenta del grave error que había cometido, pues todo lo dicho quedó registrado.

“¡Oh, no! Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando. Yo practicaba. Lo siento”, manifestó la mujer antes de cortar la grabación. Sin embargo, ya era muy tarde.

Su error le costó caro, puesto que la aerolínea no la contrató.

“Hice una entrevista a través de un video donde solo tienes una chance... empecé a filmar demasiado pronto por accidente”, señaló en la leyenda que acompaña el video.

“Puntos fuertes: su honestidad”, bromeó un usuario. “Oh, Dios mío, esto fue penoso. Eres tan valiente por haberlo compartido”, agregó otro.