Chile: Perro 'Belcebú' detecta maleta cargada con 11 mil dosis de marihuana 'creepy'

Síguenos en Facebook

En la comuna de La Serena, en el norte de Chile, el perro de los carabineros llamado 'Belcebú' permitió decomisar 11 mil dosis de marihuana tipo 'creepy'.

El can detectó una maleta con ocho paquetes de droga que estaban al interior de un bus. El operativo se realizó en la Ruta 5 a un vehículo de la empresa Ciktur, la misma que se dirigía a Santiago.

Durante la intervención los carabineros no lograron identificar al propietario de la maleta, por eso no detuvieron a nadie. No obstante, multaron a la empresa de transporte por mantener equipajes sin ticket de identificación.

Luego de este operativo, las autoridades retiraron de circulación la marihuana 'creepy' encontrada, la misma que está valorizada en más de 11 millones de pesos.

Esta no es la primera oportunidad en que 'Belcebú' ayuda a decomisar importantes cantidades de droga. En setiembre del año pasado, el can detectó 30 millones de pesos en cocaína; en octubre, encontró 15 mil dosis de droga.