Chino & Nacho fue uno de los dúos más famosos de la música latina a inicios de la década del 2010. Gracias a éxitos como “Mi Niña Bonita”, “Lo Que No Sabes Tú” y “Andas en mi cabeza”, la dupla conformada por los venezolanos Jesús Alberto Miranda Pérez y Miguel Ignacio Mendoza Donatti se ganó el cariño del público.

Por eso, muchos de sus seguidores quedaron sorprendidos con el anuncio de su separación en el 2017. Vale precisar que ninguno de los artistas se animó a brindar detalles al respecto en ese momento. Así, se especuló mucho sobre la verdadera razón de su distanciamiento.

Pero, ¿qué pasó realmente con Chyno Miranda y Nacho? A continuación, te revelamos la historia de la enemistad que los separó como dúo.

¿QUÉ DIJO CHYNO MIRANDA CUANDO EL DÚO SE SEPARÓ?

En el 2017, Chyno Miranda concedió una entrevista al programa “El gordo y la flaca” de Univision y confirmó la separación de la dupla. En ese sentido, reveló que su compañero había pedido un descanso para pasar más tiempo con su familia.

“Para ser sincero, estaba descansando en mi casa y surgió darnos un descanso (...) Yo todavía no tengo hijos, estoy practicando para eso. Nacho sí, me pidió descanso un tiempo, pero seguían llegando las cuentas y dije ‘vamos a trabajar’”, afirmó.

Además, existieron rumores respecto a un conflicto por temas monetarios, pero la celeb de Venezuela lo descartó: “No tengo problemas de dinero, jamás los tendría con alguien a quien yo he querido”, puntualizó.

El cantante Chyno Miranda negó que problemas monetarios lo hayan separado de Nacho (Foto: EFE)

¿QUÉ DIJO NACHO CUANDO SE SEPARÓ DE CHYNO MIRANDA?

Nacho, por su parte, confirmó que se alejó de Chyno Miranda debido a la apretada agenda que tenían como dupla, pues era su deseo pasar más tiempo junto a sus seres queridos.

“Llegábamos a hacer más de 160 fechas anuales y llegó un punto donde empecé a regular esos viajes para que fueran menor a 15 días, porque sentía que estaba abandonando a mis hijos, a mi esposa”, señaló.

Nacho reveló que quería pasar más tiempo junto a su familia (Foto: Nacho Mendoza/ Instagram)

LOS RUMORES DE ENEMISTAD ENTRE CHINO Y NACHO

Con el tiempo, ambos intérpretes se dejaron de seguir en las redes sociales y existieron muchos rumores sobre su posible enemistad. Esto se sumó a las declaraciones de Nacho para Univision, donde confesó que no era amigo cercano de Chyno Miranda: “No había un lazo tan estrecho de amistad como la gente tenía la percepción. Eso no quiere decir que nos llevábamos mal”, enunció.

Por otro lado, también le dijo a “Suelta la sopa” que tuvo la sensación de trabajar en solitario durante mucho tiempo: “Yo siempre he trabajado solo, al final del día lo que tiene que ver con música y composición, el proceso con Chino y Nacho siempre era ‘tengo esta cantidad de temas, oíd estos temas’…”, admitió.

CHYNO MIRANDA CREÍA QUE ALGUNAS PERSONAS LO SEPARARON DE NACHO

En mayo de 2018, Chyno Miranda también habló con el show televisivo “Suelta la sopa” y aseguró que algunas personas fueron las responsables de separarlo de su antiguo compañero.

“Ponerme a adivinar lo que pasaba por la mente de mi compañero es muy difícil. Creo que pasaron ciertas cosas a su alrededor y la llegada de gente que empezaron a influir en su toma de decisiones (...) Creo que cuando hay intenciones de personas ajenas para dividir. El divide y vencerás, esa estrategia de Hugo Chávez, la usaron con nosotros. Y funcionó, nos dividieron”, afirmó.

Respecto a las declaraciones de Nacho sobre su presunto “trabajo en solitario”, aclaró que no estaba de acuerdo con tales afirmaciones.

“Difiero muchísimo con respecto a dicha interpretación. Sí pasó con una canción que fue ‘Andas en mi cabeza’. Era una composición de él y luego llegó Daddy Yankee con su equipo de trabajo y la produjeron (...) El que haga mucho o poco, pero si haces algo que sea definitivamente exitoso y genere algo positivo para tu canción, entonces te impide decir que estás trabajando solo”, finalizó.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ACTUAL DE CHYNO MIRANDA Y NACHO?

Se desconoce el vínculo actual entre ambas estrellas. Sin embargo, una persona, que se presentó como excompañero de Chyno Miranda en el centro de rehabilitación “Tía Panchita”, le dijo a “Despierta América” que este no tenía una buena relación con su antiguo amigo.

“Él (Chyno) me hablaba mal de Nacho, él no quería saber nada de Nacho (...) Los muchachos (del centro “Tía Panchita”) que sabían que no le gustaba que le dijeran ‘Nacho’, le hacían bullying y le decían ‘Nacho, Nacho’”, relató.