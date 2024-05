La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está internada tras realizarse una intervención quirúrgica el último martes. Se recupera en una clínica local.

Según información de diversos medios, de momento no se ha detallado el motivo de la cirugía.

Este escenario se da luego de la inhabilitación de los magistrados Aldo Vásquez e Inés Tello. En ese sentido, la Junta Nacional de Justicia no tiene quórum para resolver el proceso disciplinario que recomendaba la destitución de Benavides en el marco de la investigación por el presunto delito de organización criminal.

“En el caso de Patricia Benavides (…), en realidad tiene dos procedimientos disciplinarios. Uno que es de conocimiento público, que está vinculado a una medida cautelar que se le conoce como el caso Valkiria, que en la vía administrativa tiene su propio procedimiento instructor, pero no podemos sesionar, porque no tenemos el quórum respectivo (…) El instructor no puede votar, específicamente, y tampoco podemos pronunciarnos por la medida cautelar”, explicó el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza.

En una última aparición, Patricia Benavides negó todas las acusaciones en su contra y solicitó revocar la suspensión que recae sobre ella desde enero último.