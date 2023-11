Si bien la Inteligencia Artificial (IA) nació en los años 50, no es hasta la década del 90 en la que logró grandes avances. Hoy en día este tipo de herramientas se han diversificado y ya no son de uso exclusivo de grandes compañías de tecnología, si no que se encuentran al alcance de todos.

“Actualmente, según un estudios realizado por IBM, en el Perú, más del 25% de las empresas ya usan la IA, pues esta se puede utilizar en múltiples industrias como la salud para crear diagnósticos precisos y predicciones de enfermedades, también en finanzas para el análisis de datos y proyecciones instantáneas y hasta en la nutrición, brindando información a las personas que deseen llevar un estilo de vida más saludable”, comentó Carlos Noceda, ingeniero de gestión empresarial y CEO de Nutri Co.

Por ello, el especialista nos brinda cinco beneficios que puede ofrecer la IA en nuestra alimentación diaria:

1.- Nutrición personalizada: Las herramientas de IA pueden brindar recomendaciones nutricionales adaptadas a las necesidades, características, estado físico y preferencias de cada persona, mejorando su dieta hacia un estilo de vida más saludable.

2.- Recetas inteligentes: Si tienes clara una dieta nutricional puedes solicitar a diversas herramientas de IA ideas de cocina que cumplan con los requerimientos nutricionales que necesitas.

3.- Información nutricional instantánea: Las herramientas de IA pueden explicar la calidad nutricional de los productos y sus ingredientes, de manera que todas las personas puedan acceder fácilmente y comprender la información detallada en el etiquetado de las marcas.

4.- Asesoramiento nutricional: La IA también puede brindar un asesoramiento nutricional de acuerdo a los datos y objetivos de cada persona previamente establecidos con un profesional de la nutrición, arrojando dietas en segundos y recomendaciones de productos.

5.- Seguimiento de alergias e intolerancias: Esta tecnología puede ayudar a las personas con alergias e intolerancias alimenticias al identificar ingredientes y productos que podrían desencadenar reacciones adversas, facilitando la compra y el consumo seguro de los alimentos.

Asimismo, Noceda comentó que, “se cree que este tipo de tecnología solo se desarrolla en países del primer mundo, pero existen diversas startups en Latinoamérica que vienen innovando con modelos de negocios basados en IA y, desde Nutri Co, demostramos que también se hace IA desde Perú con Virgilio AI, logrando innovar en la industria de alimentos para desarrollar productos nutritivos y accesibles para todos”.