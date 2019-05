Cine proyecta por error película 'La Llorona' a niños que ingresaron para ver 'Detective Pikachu' (VIDEOS)

Síguenos en Facebook

Varios niños terminaron llorando y presos del pánico luego que un cine proyectó por error la película de terror 'La Llorona', cuando en realidad los pequeños ingresaron para ver 'Detective Pikachu'.

El singular y lamentable hecho ocurrió en el cine Guzzo Marché Central de Montreal, Canadá, que proyectó la película The Course of La Llorona por equivocación en vez de la función de Detective Pikachu.

El usuario Ryan George informó a través de sus redes sociales, que la función del último 9 de mayo comenzó con los tráilers de películas para adultos como 'Chucky', 'Annabelle Come Home' y 'Joker'.

Tras ver los tráilers de las películas de género de terror numerosos niños que habían ingresado a la sala, comenzaron a llorara y gritar, incluso algunos salieron corriendo despavoridos, otros padres decidieron retirarlos.

Empero, lo peor no había pasado, ya que los pequeños que se quedaron tuvieron que soportar la proyección de la película de terror The Course of La Llorona', dirigida por Michael Chaves, al menos por varios segundos.

Tras ello, los menores comenzaron a llorar asustados. Si bien la gerencia del cine se disculpó con los asistentes por la equivocación en la proyección y les cambiaron de función a algunos, el cine no emitió un comunicado sobre un eventual reembolso o disculpa oficial.

