Un espectáculo sin igual sobre hielo llega a Perú y se presenta en Yoy Lima Box Park en el Jockey Club. Circo sobre hielo convoca a estrellas circenses de Europa y América para contar una historia de magia y ensueño para toda la familia, con una impresionante puesta en escena por lo cual son considerados como los mejores del mundo.

Este espectáculo presentado por Ice Palace, convoca a artistas de Alemania, Italia, Francia, Brasil, Colombia, Ucrania, Argentina y de otras nacionalidades con el fin de mostrar puestas circenses vistos en todas partes del planeta, y que llega a nuestro país para detonar que la magia del circo de primer nivel también es un show que puede ser visto, apreciado y aplaudido en nuestra tierra, especialmente sobre hielo.

Andrea de la Rosa, directora de Prodartes Perú que produce junto con Ice Palace, ‘Circo sobre Hielo’ nos comenta, “En cada acto que hay dentro de este show hay una bonita historia y sobre todo es interpretada por personas muy capacitadas. Estamos muy entusiasmados porque vamos hacer la primera carpa en abrir esta temporada de circo en el Perú. Todos los artistas estarán realizando sus actos sobre una pista de hielo perfectamente acondicionada. Aquí los artistas van a poder unir el patinaje artístico con las disciplinas acrobáticas de cada acto. Es un espectáculo de muy grande nivel que ha convocado a mucho talento de todas las partes del mundo. Habrá muchas sorpresas para toda la familia, tenemos toda la seguridad que cada persona que venga a vernos se irá muy contenta y feliz”.

En el Perú son pocos los que han ofrecido buenos espectáculos para ganar dinero…

Siento que desde nuestra mirada como productores que de cualquier circo se puede sacar algo bueno, aprender, lógicamente nunca está bueno engañar al público y decir que tienes algo que al final no vas a presentar o vender algo que no tienes. Nosotros nos debemos al público y se le debe de cuidar, pero si haces eso al final no funciona, y el público se pasa la voz y esa estrategia no funciona. Uno siempre debe ser respetuoso con el público como lo somos nosotros

La música y cultura van de la mano

Este espectáculo es un viaje por diferentes culturas donde la música lo acompaña, entonces van a poder apreciar una cantidad de canciones seleccionadas que son un soporte para este viaje cultural. La música y la cultura en este espectáculo van de la mano.

Los mejores patinadores del planeta han sido convocados para este espectáculo, también juego de luces, pantallas gigantes, serán parte del show. La música y cultura no podrían quedar atrás , pues lejos de mostrar un concierto de arte de primer nivel, también se pretende educar a los asistentes a través de cada acto en los que se cuentan historias de los artistas, repasando a través de ellos las bondades que encontramos en sus países de origen.

Juegos de magia a cargo de Agustín Viglione, artista proveniente de Argentina, considerado uno de los mejores del mundo, así como la llegada del payaso Bozo que en sus orígenes fue creado en Estados Unidos serán parte de esta puesta en escena. “Es un espectáculo de muy grande nivel que ha convocado a mucho talento de todas las partes del mundo. Habrá muchas sorpresas para toda la familia, tenemos toda la seguridad que cada persona que venga a vernos se irá muy contenta y feliz. Recuerden que estamos ubicados al costado del Jockey Club y las entradas están en Teleticket”, finalizó Andrea de la Rosa, directora de Prodartes Perú que produce junto con Ice Palace el Circo sobre Hielo.

CIRCO SOBRE HIELO